Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC

Финтех-компания Ripple анонсировала запуск Ripple Liquidity Hub в 2022 году. Интегрированный с платформой On Demand Liquidity сервис позволит финансовым учреждениям предложить клиентам торговлю и хранение биткоина, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash и Ethereum Classic.

Global #crypto liquidity is able to support massive payments at scale – it's the lifeblood of crypto.



Ripple Liquidity Hub will allow enterprises to source, trade, move and manage value from a variety of liquidity venues.



Coming 2022.#RippleSwellhttps://t.co/wxenpTfCIH pic.twitter.com/sMUb1kDXZZ