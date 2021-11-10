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Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC

Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC


Финтех-компания Ripple анонсировала запуск Ripple Liquidity Hub в 2022 году. Интегрированный с платформой On Demand Liquidity сервис позволит финансовым учреждениям предложить клиентам торговлю и хранение биткоина, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash и Ethereum Classic.



С помощью интеллектуальной маршрутизации заказов Ripple Liquidity Hub через API предоставит лучшие цены от криптовалютных бирж, внебиржевых платформ и маркетмейкеров. Продукт устранит необходимость распределения средств среди различных посредников.


По словам генерального менеджера RippleNet Ашиша Бирлы, сервис можно рассматривать как «агрегатор для провайдеров ликвидности и отдельных активов».


В интервьюDecrypt топ-менеджер сообщил, что хранение криптовалют обеспечит группа партнеров-кастодианов. В будущем Ripple готова взять на себя этот функционал, обеспечив еще одно направление генерации доходов.


Запуск Ripple Liquidity Hub станет ответом на запросы участников системы On Demand Liquidity. Первым клиентом станет оператор криптоматов CoinMe.


В будущем стартап намерен расширить линейку активов, в том числе на NFT, и добавить стейкинг, а также криптосберегательные счета.


Напомним, мировой судья Сара Нетберн предписала Ripple передать SEC внутренние аудио- и видеозаписи. В конце августа финтех-компания согласилась с подобным решением.


https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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