Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"

Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"

Граждане Китая вывозят краснокнижные растения из России и это является одним из острых вопросов природоохраны, сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ответ на вопрос сенатора об отношении ведомства к идее ввести уголовное преследование за ущерб редким представителям флоры.

"Сейчас давайте четко скажем: "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна Радионова ни давала разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", — уточнила она.

По мнению главы Росприроднадзора, ситуация для РФ сложная: для жителей ряда регионов добыча растительного сырья, в том числе краснокнижного, — традиционный промысел, но "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны".

По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае, разговаривали с местным населением — для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики — это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе, это большое наше богатство.

Ранее Ruposters писал, что в России предложили ввести уголовную ответственность за уничтожение редких растений, включенных в Красную книгу.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе, тосты, прикольные открытки и картинки
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе,
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов

Топ на сегодня

Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке
Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года

Еще по теме

Росприроднадзор возглавила бывший замруководителя Ростехнадзора
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля»
Росприроднадзор считает целесообразным введение независимого контроля итогов рекультивации мусорных полигонов
Росприроднадзор с ноября проверит компании Приморья по перевалке угля