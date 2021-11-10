Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"

Вадим Карасев

Граждане Китая вывозят краснокнижные растения из России и это является одним из острых вопросов природоохраны, сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ответ на вопрос сенатора об отношении ведомства к идее ввести уголовное преследование за ущерб редким представителям флоры.

"Сейчас давайте четко скажем: "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна Радионова ни давала разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", — уточнила она.

По мнению главы Росприроднадзора, ситуация для РФ сложная: для жителей ряда регионов добыча растительного сырья, в том числе краснокнижного, — традиционный промысел, но "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны".

По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае, разговаривали с местным населением — для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики — это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе, это большое наше богатство.

Ранее Ruposters писал, что в России предложили ввести уголовную ответственность за уничтожение редких растений, включенных в Красную книгу.