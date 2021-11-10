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Россия и Китай решили оповещать друг друга о пуске ракет

Россия и Китай решили оповещать друг друга о пуске ракет

01:27  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1219890-7



Москва и Пекин договорились сообщать друг другу о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей до конца 2030 года. Закон о ратификации соответствующего протокола, продлевающего соглашение с Китаем о пусках ракет, планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 10 ноября.

Соглашение между странами действует с 16 декабря 2010 года, его срок — 10 лет с возможностью продления.

«Продолжение обмена данными о пусках ракет будет способствовать повышению доверия между Россией и Китаем, служить примером для государств Азиатско-Тихоокеанского региона по развитию транспарентности в военной сфере», — ранее сказала член Комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова («Единая Россия»).

Сотрудничество в указанной сфере демонстрирует совпадение подходов двух стран к решению ключевых вопросов региональной стабильности, отметила она. Это особенно важно в условиях деградации системы контроля над вооружениями и продолжающегося развёртывания глобальной системы ПРО США в регионе.

Согласно документу, Россия и КНР обязаны сообщать друг другу о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Также в нём прописаны сроки представления уведомлений и их действия, а также перечень данных, которые должны содержаться в этих уведомлениях.

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Так, сообщить о готовящемся пуске необходимо не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до даты и времени самого пуска. Нужно также уведомить о районе пуска, планируемых дате и времени по Гринвичу и предполагаемом районе падения боеголовок. Извещать о пусках государства обязаны в том случае, если они совершены на дальность более двух тысяч километров в направлении стороны соглашения.

Ранее закон о ратификации принял Госдума, теперь его должны утвердить Совет Федерации и президент. Предполагается, что документ будет действовать до 16 декабря 2030 года с возможностью продления.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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