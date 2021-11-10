Россия недовольна итоговым документом к встрече глав МИД "нормандской четверки"

Вадим Карасев

Российская сторона не примет проект документа к встрече глав МИД стран "нормандской четверки", поскольку в них проигнорировали предложения Москвы, — об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на собственный информированный источник.

"28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены", — пояснил собеседник.

Российская сторона попросила Германию и Францию еще раз изучить проект, но уже третий день на это обращение нет ответа. В связи с такой позицией западных стран, 11 ноября встреча не состоится — формально Сергей Лавров объяснил это особенностями своего графика.

Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет.

Источник агентства добавил, что ни Париж, ни Берлин взятые на себя обязательства не выполняют. Несмотря на обещания содействовать восстановлению банковских связей и установить в Донбассе мобильный банкинг, де-факто этого не происходит. Европа также отказывается запустить трехсторонний диалог Россия — ЕС — Украина.

Как сообщал Ruposters, ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал переговоры с Украиной бессмысленными до появления в этой стране вменяемого руководства.