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Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике

Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике

В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) состоится с 14 по 21 ноября 2021 года в городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате, сообщает Минпросвещения России. 

Традиционно в олимпиаде участвует около 45 стран.

Соревнование включает четыре тура (теоретический, анализ данных, наблюдение, командный), которые пройдут с 15 по 18 ноября. Ребята будут выполнять теоретические и практические задания, также их ждёт командное состязание.

Российскую Федерацию представляют:

Андрей Ажакин (выпускник школы Центра педагогического мастерства, г. Москва);
Илья Беспятый (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);
Елисей Жданов (школа № 2007 ФМШ, г. Москва);
Илья Просяной (школа «ЛЕТОВО», г. Москва);
Данила Шкиндеров (выпускник Пятьдесят седьмой школы, г. Москва).
Руководитель сборной – старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, педагог дополнительного образования Президентского ФМЛ № 239 Борис Эскин. Заместители руководителя команды – ассистент кафедры теоретической физики и астрономии РГПУ им. А.И. Герцена Мария Волобуева и ведущий программист астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, учитель астрономии Гимназии № 1 города Жуковского Московской области Михаил Кузнецов.

Процесс подготовки команды занял более года: он начался летом 2020-го. Пять участников олимпиады были выбраны из почти 120 претендентов. Отбор и подготовка велись тренерским штабом сборной под руководством Бориса Эскина.

В 2020 году на состязании, которое проходило в дистанционном формате вместо 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, российская сборная завоевала пять золотых медалей и стала первой в командном зачёте.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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