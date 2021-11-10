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Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС

Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС


Савеловский суд Москвы отклонил иск о возврате из незаконного владения 16,6 ВТС. Об этом сообщил адвокат истца Борис Башилов, пишет "РИА Новости". 


По его словам, заседание продлилось час, судья провела "длительное время" в совещательной комнате, но в результате отказала.


Потерпевший намерен обжаловать решение.


Напомним, о том, что Савеловский суд рассмотрит иск о возврате криптовалюты из незаконного владения, стало известно в мае.


По версии истца, летом 2018 года он перевел своему знакомому Игорю Тукану биткоины на правах доверительного управления. Тот должен был инвестировать активы в течение пяти месяцев, а затем вернуть их владельцу, забрав 20% прибыли от вложений. 


Однако позже он заявил, что потерял криптовалюту и не вернул ее. Владелец биткоинов направил досудебную претензию, а потом судебный иск. 


На момент составления иска стоимость переданных биткоинов оценивалась почти в 45 млн рублей, на момент написания - в более чем в 78 млн.


Тогда Башилов заявлял, что дело может стать прецедентом, так как ранее подобные случаи не рассматривались из-за отсутствия регулирования. Однако 1 января вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», признающий криптовалюты имуществом. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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