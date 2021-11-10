Ровно 1 год назад состоялся релиз консолей Xbox Series X | S





Сегодня, 10 ноября, исполняется ровно год со дня релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. В России игровые приставки стали доступны в одно время со всем миром, и 10 ноября 2020 года игроки смогли получить доступ к своим предварительно заказанным устройствам.

Стоит отметить, что 10 ноября 2020 года — едва ли не единственная дата, когда консоли Xbox Series X можно было найти в свободной продаже на полках магазинов в России (и мире) по рекомендованной розничной цене. С того дня самая мощная игровая приставка Xbox постоянно отсутствует в продаже по всему миру, из-за дефицита комплектующих и активности перекупов. До сих пор Microsoft не может наладить достаточные поставки Xbox Series X по всему миру, хотя и заявляет постоянно о желании это сделать.

Отметим, что с момента релиза Xbox Series X и Xbox Series S в России, произошло повышение рекомендованных розничных цен на консоли. Приставки выходили в продажу по ценам:

Xbox Series X — 45590 рублейXbox Series S — 26990 рублей.

Тогда как сейчас их рекомендованная розничная цена находится на уровне:

Xbox Series X — 49990 рублейXbox Series S — 30790 рублей.

Но купить по таким ценам консоли на территории России практически нереально.

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