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Ровно 1 год назад состоялся релиз консолей Xbox Series X | S

Ровно 1 год назад состоялся релиз консолей Xbox Series X | S


Сегодня, 10 ноября, исполняется ровно год со дня релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. В России игровые приставки стали доступны в одно время со всем миром, и 10 ноября 2020 года игроки смогли получить доступ к своим предварительно заказанным устройствам.

Стоит отметить, что 10 ноября 2020 года — едва ли не единственная дата, когда консоли Xbox Series X можно было найти в свободной продаже на полках магазинов в России (и мире) по рекомендованной розничной цене. С того дня самая мощная игровая приставка Xbox постоянно отсутствует в продаже по всему миру, из-за дефицита комплектующих и активности перекупов. До сих пор Microsoft не может наладить достаточные поставки Xbox Series X по всему миру, хотя и заявляет постоянно о желании это сделать.

Отметим, что с момента релиза Xbox Series X и Xbox Series S в России, произошло повышение рекомендованных розничных цен на консоли. Приставки выходили в продажу по ценам:



Xbox Series X  — 45590 рублей



Xbox Series S — 26990 рублей.

Тогда как сейчас их рекомендованная розничная цена находится на уровне:



Xbox Series X — 49990 рублей



Xbox Series S — 30790 рублей.

Но купить по таким ценам консоли на территории России практически нереально.


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По материалам: newxboxone

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