Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»

Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»

Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»
Эксклюзивные подробности знакомства с будущим мужем Егором Зайцевым, грядущей свадьбы и развода с бывшим — кикбоксером Липовым — на WomanHit.ruБлогер и ведущая Саша Кабаева выходит замуж. Бывшая супруга чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового обрела свое личное счастье. В «Инстаграме» Кабаевой появился пост, на котором она запечатлена в платье, похожем на подвенечное, вместе с сынишкой и своим избранником — хоккеистом Егором Зайцевым. «Просто счастлива, а сегодня — особенно… Люблю очень», — сделала Саша подпись под фотографией. Таким образом она подтвердила серьезность отношений со спортсменом, о которых в кулуарах стало известно еще несколько месяцев назад. Действительно: Егор сделал девушке предложение. Впрочем, как оказалось, путь к личному счастью у Кабаевой был довольно тернист. Прежде чем встретить Зайцева, она пережила болезненный развод с кикбоксером, который попал в тюрьму за мошенничество. Об этом девушка рассказала WomanHit.ru в приватной беседе.- Саша, давай начнем с самого актуального. Весь интернет гудит после появления информации, что ты выходишь замуж за Егора Зайцева. А вообще когда вы с Егором познакомились?- Мы познакомились 8 февраля этого года. Он написал мне в Instagram, мы начали переписываться, и позже он пригласил меня на ужин. На следующий день уже должны были встретиться, но у меня был завал на работе в салоне красоты, возникла необходимость перенести встречу. Но он категорически отказался, сказав, что раз договорились, надо идти ужинать. В итоге приехал к моему салону, и мы сели в ресторане неподалеку. Там мы проболтали более 5 часов, я забыла про все встречи и звонки — мне было настолько комфортно и хорошо, будто говорю сама с собой. Кстати, мы оба Тельцы, поэтому все так складно. Он сказал, что мы очень похожи — любим нарушать правила. И с этого дня мы не расставались. Не знаю, как это получилось. На тот момент я не была готова к отношениям, у меня была психологическая травма. Но этот человек начал доказывать и показывать, что ему можно доверять.- А что еще в Егоре зацепило?- У меня есть с чем сравнивать, поскольку за плечами был уже один брак. Поэтому я конкретно знала, какой мне нужен мужчина, какие отношения с ним, и что нужно мне самой. И в Егоре меня зацепило то, что он подходил подо все мои критерии. Он очень упертый и добивался моего доверия к себе. Мне было очень страшно, что, если я откроюсь, меня снова обманут и бросят. Он помогал мне выйти из этого состояния. Он очень мужественный, заботливый, умный, привлекательный и романтичный. И главное — он прекрасный отец моему ребёнку. У него есть пример — дружная семья, где сейчас растут его братья и сестра. Наверное, за мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения.
- Расскажи, как и при каких обстоятельствах ты получила предложение руки и сердца?- В тот день у нас была годовщина, мы поехали на мероприятие, там Егор попросил микрофон и пригласил меня выйти на сцену. Мне вынесли огромный букет из 273 роз — столько дней мы были знакомы. Я засмеялась, начала благодарить, он в этот момент резко развернулся, встал на колено и достал кольцо со словами: «Любимая, ты выйдешь за меня замуж?». Я была в шоке, это было очень неожиданно. Сразу согласилась! Надела кольцо, и мы обнялись. Со стороны все начали поздравлять нас и даже заплакали.- Интересны детали будущей свадьбы. Когда ее планируете?- Свадьбу мы планируем в июне. Там будут выходные у моего жениха, поскольку сейчас постоянно игры и тренировки. Но мы еще не обсуждали детали.- А платье уже выбрала?- Я, конечно, уже посмотрела варианты. Могу сказать, что платье будет очень красивым и необычным для меня.- Каков примерный бюджет свадебной вечеринки. Это же будет что-то грандиозное?- Мы пока не знаем. Могу сказать, что это будет шикарная свадьба двух любящих людей.
- Не могу не поговорить и на серьезные темы. Саша, а как отреагировал бывший супруг — кикбоксер Александр Липовой, на информацию, что ты выходишь замуж?- Не знаю, мне без разницы…- После твоего развода в Сети было много противоречивой информации о том, почему вы расстались с Александром. В том числе ходили слухи, что бывшая жена Липового, Алана Мамаева, стала причиной вашего расставания, да еще и денежный вопрос сыграл свою роль. А как было на самом деле?- Никто, кроме нас самих, не стал причиной расставания с Сашей. Я от него ушла, лично я. Я безумно любила этого человека, боролась за него. Когда люди говорят, что раз разошлись, не было любви, а все дело в деньгах, мне странно это слышать. Ведь причина была не в деньгах, потому что человек и до тюрьмы зарабатывал меньше, чем я. Я зарабатывала на Instagram, а у него был стабильный ежемесячный доход, из которого мы оплачивали дом. Но весь шик и блеск оплачивала я. Я хотела уйти от него еще до того, как он попал в тюрьму, но узнала, что беременна. Подумала, что это знак. То есть не было такого, что он вышел из тюрьмы, перестал зарабатывать, а я решила от него поэтому уйти. Все это бред. Он вышел из тюрьмы, у нас был ребенок, я думала, что его отношение изменится и он будет носить меня на руках. Но такого не случилось. Я очень многим пожертвовала ради человека, но ничего не получила взамен. И поняла, что все, я не могу быть с этим человеком, не хочу, чтобы ребёнок видел ссоры между родителями. Алана — не причина и никогда ей не была. Периодически всплывали какие-то факты, которые мне не нравились, поскольку она вечно лезла в нашу жизнь. И я не поняла, почему он не мог меня от этого оградить. Я за него воевала, а он не смог даже защитить меня от ее слов…
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе, тосты, прикольные открытки и картинки
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе,
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной истории Тодда Говарда
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition с основными изменениями
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных»

Топ на сегодня

Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке

Еще по теме

Саша Кабаева о мужчине, из-за которого посадили Липового: «Надеюсь, он сдохнет»
Жена арестованного Александра Липового впервые стала мамой
Изуродованная пластическими операциями Саша Project выходит замуж
Алине Кабаевой дали престижную премию