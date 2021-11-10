Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»

Эксклюзивные подробности знакомства с будущим мужем Егором Зайцевым, грядущей свадьбы и развода с бывшим — кикбоксером Липовым — на WomanHit.ruБлогер и ведущая Саша Кабаева выходит замуж. Бывшая супруга чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового обрела свое личное счастье. В «Инстаграме» Кабаевой появился пост, на котором она запечатлена в платье, похожем на подвенечное, вместе с сынишкой и своим избранником — хоккеистом Егором Зайцевым. «Просто счастлива, а сегодня — особенно… Люблю очень», — сделала Саша подпись под фотографией. Таким образом она подтвердила серьезность отношений со спортсменом, о которых в кулуарах стало известно еще несколько месяцев назад. Действительно: Егор сделал девушке предложение. Впрочем, как оказалось, путь к личному счастью у Кабаевой был довольно тернист. Прежде чем встретить Зайцева, она пережила болезненный развод с кикбоксером, который попал в тюрьму за мошенничество. Об этом девушка рассказала WomanHit.ru в приватной беседе.- Мы познакомились 8 февраля этого года. Он написал мне в Instagram, мы начали переписываться, и позже он пригласил меня на ужин. На следующий день уже должны были встретиться, но у меня был завал на работе в салоне красоты, возникла необходимость перенести встречу. Но он категорически отказался, сказав, что раз договорились, надо идти ужинать. В итоге приехал к моему салону, и мы сели в ресторане неподалеку. Там мы проболтали более 5 часов, я забыла про все встречи и звонки — мне было настолько комфортно и хорошо, будто говорю сама с собой. Кстати, мы оба Тельцы, поэтому все так складно. Он сказал, что мы очень похожи — любим нарушать правила. И с этого дня мы не расставались. Не знаю, как это получилось. На тот момент я не была готова к отношениям, у меня была психологическая травма. Но этот человек начал доказывать и показывать, что ему можно доверять.- У меня есть с чем сравнивать, поскольку за плечами был уже один брак. Поэтому я конкретно знала, какой мне нужен мужчина, какие отношения с ним, и что нужно мне самой. И в Егоре меня зацепило то, что он подходил подо все мои критерии. Он очень упертый и добивался моего доверия к себе. Мне было очень страшно, что, если я откроюсь, меня снова обманут и бросят. Он помогал мне выйти из этого состояния. Он очень мужественный, заботливый, умный, привлекательный и романтичный. И главное — он прекрасный отец моему ребёнку. У него есть пример — дружная семья, где сейчас растут его братья и сестра. Наверное, за мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения.- В тот день у нас была годовщина, мы поехали на мероприятие, там Егор попросил микрофон и пригласил меня выйти на сцену. Мне вынесли огромный букет из 273 роз — столько дней мы были знакомы. Я засмеялась, начала благодарить, он в этот момент резко развернулся, встал на колено и достал кольцо со словами: «Любимая, ты выйдешь за меня замуж?». Я была в шоке, это было очень неожиданно. Сразу согласилась! Надела кольцо, и мы обнялись. Со стороны все начали поздравлять нас и даже заплакали.- Свадьбу мы планируем в июне. Там будут выходные у моего жениха, поскольку сейчас постоянно игры и тренировки. Но мы еще не обсуждали детали.- Я, конечно, уже посмотрела варианты. Могу сказать, что платье будет очень красивым и необычным для меня.- Мы пока не знаем. Могу сказать, что это будет шикарная свадьба двух любящих людей.- Не знаю, мне без разницы…- Никто, кроме нас самих, не стал причиной расставания с Сашей. Я от него ушла, лично я. Я безумно любила этого человека, боролась за него. Когда люди говорят, что раз разошлись, не было любви, а все дело в деньгах, мне странно это слышать. Ведь причина была не в деньгах, потому что человек и до тюрьмы зарабатывал меньше, чем я. Я зарабатывала на Instagram, а у него был стабильный ежемесячный доход, из которого мы оплачивали дом. Но весь шик и блеск оплачивала я. Я хотела уйти от него еще до того, как он попал в тюрьму, но узнала, что беременна. Подумала, что это знак. То есть не было такого, что он вышел из тюрьмы, перестал зарабатывать, а я решила от него поэтому уйти. Все это бред. Он вышел из тюрьмы, у нас был ребенок, я думала, что его отношение изменится и он будет носить меня на руках. Но такого не случилось. Я очень многим пожертвовала ради человека, но ничего не получила взамен. И поняла, что все, я не могу быть с этим человеком, не хочу, чтобы ребёнок видел ссоры между родителями. Алана — не причина и никогда ей не была. Периодически всплывали какие-то факты, которые мне не нравились, поскольку она вечно лезла в нашу жизнь. И я не поняла, почему он не мог меня от этого оградить. Я за него воевала, а он не смог даже защитить меня от ее слов…