Сбер в Иркутской области выдал первые кредиты малому бизнесу по ставке 3%

Иркутское отделение Сбербанка с 25 октября 2021 года приступило к приему заявок и выдаче кредитов бизнесу региона по ставке 3%*. По состоянию на 09.11.2021 года в Байкальском банке Сбербанка предпринимателями Иркутской области, Якутии, Забайкалья, Бурятии подана 581 заявка на получение льготного антикризисного кредита на общую сумму 1 314,4 миллиона рублей, по 177 заявкам на сумму 324,5 миллиона рублей уже принято положительное решение, заключены 64 кредитных договора на сумму 110 миллионов рублей. Решение о реализации антикризисной меры поддержки принято в рамках второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0., ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса РФ, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

По условиям программы кредитные средства с льготной ставкой 3%, в период ноября-декабря 2021 года, предоставляются предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям, ранее участвующим в программе ФОТ 2.0, а также — субъектам, включённым в реестр малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года, и ведущим деятельность в пострадавших в результате пандемии отраслях.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

— Новую меру поддержки смогут получить кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, зоопарки и другие профильные организации, пострадавшие в результате пандемии. Это продолжение ранее принятых антикризисных мер и очень своевременное. Тема сохранения рабочих мест по-прежнему актуальна для регионального бизнеса и мы видим буквально по первым дням приема заявок на новый льготный кредит, как живо предприниматели Иркутской области откликнулись на предложение Сбербанка.

Льготные кредиты с государственными гарантиями и ставкой 3% выдаются коммерческим организациям на срок до 18 месяцев, размер займа — до 300 миллионов рублей. Предприятия и ИП, воспользовавшиеся данной антикризисной мерой поддержки, в течение первых шести месяцев освобождаются от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев могут возвращать заемные средства и проценты равными долями. Ключевым условием программы является требование о сохранности численности работников организации на уровне не ниже 90%. Данный показатель будет контролироваться на основании сведений ФНС.

В Иркутской области в настоящее время в Байкальский банк Сбербанка на «Кредит.3%» подано 270 заявок на общую сумму 733,08 миллиона рублей. Одним из первых в Приангарье льготный кредит получило ООО «Надежда Фарм». С мая 2020 года компания получила три утвержденных государством льготных кредита и использовала все меры поддержки для восстановления объемов своего бизнеса. Помощь в виде антикризисных кредитов Сбера позволила предприятию провести расчеты с поставщиками, своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам.

Виталий Клюев, директор ООО «Надежда Фарм»:

— Наша компания, как и многие другие в Иркутской области, остро переживает проблемы, вызванные пандемией. С прошлого года выручка предприятия заметно снизилась, при этом для нас крайне важно было и есть — сохранить коллектив, продолжать стабильно работать, и мы выполняем эту задачу. Во многом это стало возможным благодаря своевременно оказанной Сбербанком финансовой поддержке с участием государства. Наша компания давно ведет деятельность в Братске, бизнес возник ещё в конце 90-х годов и пережил за всё время много ситуаций, в том числе кризисных. Но такой поддержки для малого бизнеса, какая есть сейчас, не было никогда, и, наверное, мне бы трудно было в это поверить, если бы мы сами ее не получили.

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Байкальский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

* Господдержка 3%. Программа Правительства по поддержке бизнеса, который участвовал в программе «Господдержка 2%» или создан и включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 г. и работает в одной или нескольких отраслях, нуждающихся в поддержке, согласно Постановлению №279 от 27.02.21 с учётом изменений, внесённых Постановлением №1850 от 28.10.21. Ставка по кредиту — 3%, срок — 18 месяцев. Отсрочка основного долга и процентов на 6 месяцев, с 7-го месяца выплата равными платежами. Сумма кредита зависит от количества наёмных сотрудников. Обязательное условие — в течение срока действия кредитного договора сохранить не меньше 90% штата, не выплачивать дивиденды и не осуществлять выкуп акций или долей в уставном капитале — требование относится как к самому заёмщику, так и к организациям, образующим группу с заёмщиком. Кредитный договор должен быть заключён в период с 1 ноября до 31 декабря 2021 года. Более подробная информация на сайте.

