Секс на пляже признали разрушительным для планеты

Вадим Карасев

Наплыв поклонников случайного секса на пляже известного испанского курорта повредил природные комплексы, сообщает портал ScienceDirect.

Группа испанских и австралийских ученых выявили, что секс-туризм оказывает разрушительное для планеты воздействие.



Исследователи изучили примерно 300 "секс-площадок", пользующихся популярностью в живописном заповеднике на Канарских островах. Их общая площадь составляет 5,8 тыс. квадратных метров.

Ученые установили, что половая активность приезжающих туристов негативно сказывается на флоре и фауне. Некоторые особи животных и десять видов растений пострадали из-за вытоптанной травы, контрацептивов и выброшенных окурков.

Как отмечается, гигантские ящерицы Гран-Канарии зачастую погибают, принимая презервативы за медуз и съедая их.

Правительством Канарских островов было организовано несколько специальных операций по расчистке пляжей от мертвых растений и мусора. При этом власти обязали владельцев курортов сообщать гостям о требовании защищать природу дюн.

Как писал NEWSTES, ранее любителям рыбалки вместо удочек и поплавков показали порно.