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Секс на пляже признали разрушительным для планеты

Секс на пляже признали разрушительным для планеты

Наплыв поклонников случайного секса на пляже известного испанского курорта повредил природные комплексы, сообщает портал ScienceDirect.

Группа испанских и австралийских ученых выявили, что секс-туризм оказывает разрушительное для планеты воздействие.

Исследователи изучили примерно 300 "секс-площадок", пользующихся популярностью в живописном заповеднике на Канарских островах. Их общая площадь составляет 5,8 тыс. квадратных метров. 

Ученые установили, что половая активность приезжающих туристов негативно сказывается на флоре и фауне. Некоторые особи животных и десять видов растений пострадали из-за вытоптанной травы, контрацептивов и выброшенных окурков. 

Как отмечается, гигантские ящерицы Гран-Канарии зачастую погибают, принимая презервативы за медуз и съедая их.

Правительством Канарских островов было организовано несколько специальных операций по расчистке пляжей от мертвых растений и мусора. При этом власти обязали владельцев курортов сообщать гостям о требовании защищать природу дюн.

Как писал NEWSTES, ранее любителям рыбалки вместо удочек и поплавков показали порно.

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По материалам: uposters.ru

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