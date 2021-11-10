Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке

Не каждый может простить такое предательствоТрудно представить нечто более неприятное в отношениях, чем измена. Еще хуже, если драмы в личной жизни становятся достоянием общественности. Мы решили собрать селебритис, которые нашли в себе смелость не только поделиться неприятным опытом с миром, но и, в первую очередь, признались в этом своим постоянным партнерам.Когда артистка уже связала себя узами брака, на ее пути встретился актер Джонни Ноксвилл, вместе с которым Симпсон бросилась в пучину страсти. Певица рассказала об этом эпизоде в своих мемуарах. Джессика считает, что нет ничего хуже эмоциональной измены, а в случае с Ноксвиллом измена была не только физической, как признавалась сама артистка. Известно, что Симпсон старалась продержаться без интимной близости до свадьбы, однако после заключения брака приоритеты девушки слегка поменялись, секс перестал быть чем-то волнующим. Певица не раз признавалась, что жалеет о случившемся.Актер известен своими любовными похождениями, однако сегодня Лоу остепенился и полностью сконцентрировался на семье. Но было время в жизни актера, когда интрижка разрушила близкие отношения с одной из главных голливудских красоток Сиенной Миллер. Неконтролируемое желание возникло у Джуда по отношению к няне его детей, но мужчина все же нашел в себе силы признаться не только Сиенне, но и ее семье, а уже после этого дал небольшой комментарий для прессы, публично извинившись за произошедшее, а также попросил уважать его и Сиенны личную жизнь.Любвеобильный Шварценеггер также не смог устоять перед собственной наемной работницей. «Железный Арни» изменил жене с домработницей, в чем не побоялся признаться супруге. Когда эта новость просочилась в прессу, произошел громкий скандал, к сожалению, брак спасти не удалось. Какое-то время дети отказывались общаться с отцом, хотя Арнольд признавался, что много раз просил прощения и у жены Марии, и у наследников. Сегодня дети звезды «оттаяли» и, кажется, контакт снова налажен.О романе Стюарт и Паттинсона во времена съемок вампирской саги не говорил только ленивый. И действительно, экранная любовь переросла в реальную, но продлилась не слишком долго. Причиной разрыва стала измена Стюарт с режиссером ее нового фильма. Кристен сразу же призналась Роберту в проявлении слабости, и на какое-то время отношения были восстановлены. Неизвестно, что именно послужило реальным поводом для разрыва, но вполне возможно Паттинсон просто не смог смириться с предательством партнерши.