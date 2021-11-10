Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных соколов в Ольхонском районе

Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных соколов в Ольхонском районе. Редких птиц они планировали продавать в иностранные государства для соколиной охоты. В результате противоправных действий Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.



По версии следствия, в 2020 году обвиняемые в Тажеранских степях Ольхонского района, действуя организованной группой, незаконно отлавливали птиц семейства соколиных. Эти виды пернатых занесены в Красную книгу Российской Федерации. В сентябре прошлого года следователи СК совместно с сотрудниками полиции и ОМОН задержали двоих криминальных охотников, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода. В их автомобиле обнаружили ловушки и голубей, используемых в качестве приманки для крылатых хищников.

Позже были задержаны еще пять участников преступной группы. В съемной квартире, где жили подозреваемые, правоохранители обнаружили двух птиц семейства соколиных — сапсана и балобана. Во время обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-«клобучки» и бинокль.

Следователи СК установили, что обвиняемые занимались незаконной ловлей не только в Ольхонском, но и в Эхирит-Булаганском районе. Злоумышленники планировали тайно вывезти птиц на автомобилях за пределы страны для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещенный в багажнике автомобиля.

Всего к уголовной ответственности привлечены семь человек, шесть обвиняемых — уроженцы иностранного государства. С момента задержания они содержатся под стражей.

В рамках расследования уголовного дела проводился ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая экспертизы. Материалы уголовного дела составили 22 тома. Расследование закончено, материал передали в Куйбышевский районный суд Иркутска.



