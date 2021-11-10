Сенаторы проконтролируют выполнение плана газификации домовладений в каждом регионе

В Совете Федерации считают, что отсутствие документов — не повод сдерживать инициированную главой государства программу

16:23 Автор: Валерий Филоненко

В рамках социальной газификации до конца следующего года необходимо обеспечить газом около четырех миллионом домовладений. При этом недостаток каких-то правоустанавливающих бумаг у собственников жилья не должен влиять на сроки исполнения программы, которая осуществляется по поручению президента. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты регионов 10 ноября с участием министра энергетики Николая Шульгинова.

Темпы догазификации ускорить

Согласно программе социальной газификации, инициированной по поручению президента, до конца 2022 года должны быть бесплатно догазифицированы порядка четырёх миллионов домовладений по всей России, напомнил в ходе «правчаса» первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Это вопросы социальной справедливости — половина из таких домовладений находится на расстоянии не более 200 метров до газовых магистралей», — подчеркнул сенатор.

В связи с этим Турчак поинтересовался у главы Минэнерго, насколько в ведомстве уверены в выполнении программы в полном объёме и в указанные сроки? Шульгинов заявил, что программа будет реализована. При этом, по мнению министра, догазифицировать нужно будет не четыре миллиона, а примерно 2,5 миллиона домовладений, так как у остальных собственников нет необходимых правоустанавливающих документов.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что отсутствие необходимой документации не может являться причиной отказа от догазификации всех объектов. «Надо правильно организовать данную работу», — считает спикер.

Кому бесплатно подведут газ на участок

Она также поддержала предложение Турчака поручить сенаторам взять на контроль выполнение планов по догазификации в каждом регионе. «Надо глубоко погружаться в тему на местах, чтобы выполнить и, как раньше говорили, перевыполнить программу. Потому что поручение президента было конкретное, жесткое, правильное и надо, чтобы люди это почувствовали», — отметила председатель Совфеда.

С момента поручения президента по бесплатной подводке газа к домовладениям и до начала реализации программы газификации в июле-августе, многие семьи газифицировались за свой счет. И вправе получить за это компенсацию, напомнил Андрей Турчак.

Правительство и Газпром поддержали предложение Совфеда компенсировать людям эти затраты — соответствующее поручение было дано председателем кабмина. Но запущен ли в Минэнерго механизм такой компенсации гражданам?

Отвечая на вопрос Турчака, министр энергетики заверил, что возврат денег, потраченных россиянами ранее, уже осуществляется.

Аграриям нужна помощь

Сообщение главы Минэнерго о том, что производство автомобильного бензина в России к 2026 году вырастет на 4,7 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 32 миллиона тонн с одной стороны не может не радовать, а с другой — повод задуматься над причинами ежегодного удорожания энергоносителей темпами, не поддающимися объяснению. Особенно на селе.

Сенатор Людмила Талабаева отметила, что, когда начинаются сельхозработы, стоимость ГСМ резко возрастает во всех регионах. «Цены растут больше, чем процент инфляции», — сказала она. Такая ситуация ведёт к тому, что аграрии тратят на ГСМ лишние средства, которые они могли бы направить на покупку техники и удобрений.





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Талабаева предложила Минэнерго совместно с Минсельхозом разработать меры по сдерживанию цен.

Это острая и нужная тема, которая касается всех субъектов России, подтвердила Валентина Матвиенко.

«Она не новая, поднимается каждый год, но, к сожалению, ситуация не улучшается. Понятно, рынком командовать нельзя, но нужны какие-то государственные системные меры, иначе мы поставим своё сельское хозяйство, тружеников села в тяжёлые экономические условия», — отметила председатель палаты регионов.

Подводя итоги «правительственного часа», Валентина Матвиенко вынуждена была поставить на вид коллегам, которые не задали вопрос главе Минэнерго, касающийся установки и работы счётчиков потребления энергии в жилых домах.

«Мы инициировали принятие правильного закона, который должен освободить наших граждан от лишних расходов на поверку счётчиков, на их установку. Закон должен способствовать установке новых современных счётчиков, дистанционному уведомлению об оплате. Мы обсуждали с главой Минэнерго эту тему — там есть вопросы, Минпромторг задерживает производство счётчиков. Сейчас процесс налаживается, но не так, как мы хотели», — пояснила спикер.

В связи с этим Валентина Матвиенко поручила Комитету Совета Федерации по социальной политике провести специальное рабочее совещание, так как «необходимо разобраться, сколько счётчиков было заменено в этом году, какие были планы и были ли они выполнены».

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