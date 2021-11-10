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Сергей Кравцов встретился с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой

Сергей Кравцов встретился с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой

Во время рабочей встречи глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и Мария Львова-Белова обсудили продолжение совместной плодотворной работы в области защиты прав и интересов детей, договорились об участии министерства в очередном Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации, сообщает Минпросвещения России.

«Все вопросы, которые касаются защиты детства, так или иначе связаны с работой Министерства просвещения. Хотелось бы, чтобы наше взаимодействие было командным и конструктивным», – сказала Мария Львова-Белова.

Сергей Кравцов поздравил Марию Львову-Белову с назначением на пост Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

«Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку и отвечать максимально оперативно на ваши вопросы, рассматривать все обращения. Мы с удовольствием примем участие в съезде уполномоченных по правам ребёнка, обсудим с коллегами в регионах ключевые вопросы и задачи, которые нам предстоит решать совместными усилиями», – отметил Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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