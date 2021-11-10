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Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе мужчины

Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе мужчины

Следователи СК продолжают розыск пропавшего Сергея Владимировича Горохова, 14 июня 1988 года рождения. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

3 августа 2021 года в 16:30 он ушёл с территории Ярактинского месторождения в Усть-Кутском районе в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулся. Учитывая, что мужчина пропал без вести, у следствия есть основания полагать, что он мог стать жертвой преступления.

Приметы: рост 170 сантиметров, вес 80-85 килограммов, темные волосы. Был одет в синюю футболу и черные трико. Особые приметы: на лице шрамы от угревой сыпи, под глазом бело-красное пятно.

Следователи СК просят граждан, которым что-либо известно о Сергее Горохове и его возможном местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.

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По материалам: irk

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