Сравнение анимаций в Elden Ring и Dark Souls 3 показали на видео





Когда разработчики Elden Ring продемонстрировали геймплей проекта, поклонники серии Dark Souls заметили в ней много знакомых элементов. Обе игры создает студия From Software, и разработчики позаимствовали для своего нового проекта некоторые элементы из серии Dark Souls.

В сети появились сравнения Elden Ring и Dark Souls 3 в плане анимаций. Как можно видеть, игра Elden Ring действительно многое взяла от Dark Souls. Некоторые элементы, такие как анимация ударов, падения, движения персонажей в Elden Ring идентичны тем, что можно было видеть в Dark Souls 3. Естественно, Elden Ring не является полной копией Dark Souls 3, в игре есть и множество нововведений.

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Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.