Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом





Считанные часы остаются до релиза обновленной трилогии Grand Theft Auto. Но компания Rockstar все еще не показывает геймплей игр сборника в рамках видео. Однако в сети появилось некоторое количество видео геймплея игр из ремастера трилогии Grand Theft Auto, которые уже успели сравнить с оригиналами.

В частности, появился геймплей ремастера Grand Theft Auto: Vice City, и ниже можно посмотреть видео его сравнения с оригинальным проектом. Графически игра изменилась заметно, она стала заметно контрастнее, получила более четкие текстуры и улучшенное разрешение.

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Напомним, ранее в сети опубликовали немного геймплея Grand Theft Auto:San Andreas, именно эта часть будет в Game Pass со дня релиза.