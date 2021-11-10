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Starfield уже в играбельном состоянии, Тодд Говард «вполне уверен», что игру не перенесут

Starfield уже в играбельном состоянии, Тодд Говард «вполне уверен», что игру не перенесут


Об игре Starfield пока нет большого количества информации, которая была бы раскрыта игрокам. Но у нее уже есть точная дата релиза — 11 ноября 2022 года. Некоторые игроки переживают, что у Bethesda игра далека от завершения разработки, но Тодд Говард (один из руководитель Bethesda) считает, что опасаться нечего.

В рамках интервью IGN, где Тодд Говард рассказал про Fallout 5 и общую концепцию Bethesda, была затронута и тема Starfield. Тодд отметил, что игра уже в хорошем состоянии, хоть и нужно еще поработать, чтобы довести ее до релиза в назначенную дату:

Сейчас игра Starfield в состоянии, когда мы можем играть уже во всю игру. Но нужно ещё так много сделать, это очень, очень амбициозная игра, и мы не собираемся сейчас останавливаться.

Тодд Говард считает, что разработчики успеют выпустить игру в назначенную дату:

Мы сейчас работаем изо всех сил. В нашем мире ничего нельзя загадывать наперёд, но мы просто счастливы, и это большое везение, что вся креативная команда давно работает вместе. Поэтому даже работа из дома не сильно мешает. Мы постоянно общаемся со студиями в Монреале и Техасе. Я вполне уверен по поводу озвученной даты релиза.

Напомним, что релиз Starfield должен состояться на Xbox Series X | S и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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