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Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина

Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина

Продолжаем знакомиться с новыми кумирами современных подростков, и сегодня у нас на очереди 18-летняя Катя Адушкина, блогер и певица, которая несколько лет уверенно попадает в топы популярных ютуберов и уже успела записать несколько хитов.

Кто: Катя Адушкина (@katusha_adushkina), 18 лет

Почему мы ее знаем: одна из первых среди зумеров, отмеченная "взрослым" глянцем

Что носит: балаклавы, панамы и много розового


Катя Адушкина



Имя 18-летней Кати Адушкиной вот уже несколько лет хорошо знакомо широкой публике. И имя это она себе сделала не в тиктоке, как многие ее сверстники, а еще в YouTube — в сравнении с обожаемой зумерами платформой он сегодня даже кажется каким-то старомодным. Тем не менее Кате удалось там добиться статуса одного из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного сегмента.

На видеохостинге она зарегистрировалась в 2013 году, когда ей было всего 10 лет (в 2018 году Катя создала второй аккаунт). Время на поиски своей фирменной фишки Адушкина явно не тратила — девочка снимала ролики во всех популярных в сети жанрах — от скетчей до распаковок и обзоров. Работа с самой широкой аудиторией принесла свои результаты. В 2017 году Катя получила свою первую награду "Блогер года" на церемонии "Девичник Teens Awards 2017".


Через год она уже принимала награду Nickelodeon Kids' Choice Award в номинации "Любимая интернет-звезда российских зрителей". Количество подписчиков Адушкиной за это время выросло с одного до двух миллионов, а сегодня на нее подписано уже 5,57 миллиона пользователей YouTube. Адушкина продолжает активно вести свой аккаунт на видеохостинге, но, конечно, уже уверенно зашла и в тикток, ведь весь блогерский движ сегодня сосредоточен именно там.

При этом в знаменитый рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров, составленный Forbes, Катя включена не была, так как изначально все-таки стала популярна за пределами этой соцсети. Так что достоверных данных о ее доходах нет: в сети можно найти информацию, что за 2019 год она заработала 10 миллионов рублей, и вряд ли с тех пор ее заработки упали.



Скучать аудитории в тиктоке Катя снова не дает: там есть и танцы, и конкурсы, и даже карточные фокусы. Да, звучит как программа провинциальной свадьбы, но зумеры уже наставили Адушкиной 271 миллион лайков.

@katushaadushkina

Как он мог не заметить?!

♬ Антисошл — Катя Адушкина

Конечно, в какой-то момент Катя все осознала. Осознала, что ролики — это только половина дела, и надо еще и петь (осознает это на определенном этапе практически каждый тиктокер)!


Еще в 2016 году Адушкина впервые попробовала свои силы — записала песню с участницей программы "Голос. Дети" Дашей Щербаковой, но полноценный певческий дебют случился в 2018 году, когда у Кати вышел первый сингл "Лимонад". Новые песни и клипы она продолжает выпускать и сегодня. Недавно, например, Катя, как и многие тиктокеры, попыталась стряхнуть пыль с очередного позабытого кумира — записала с Владом Соколовским ремейк его хита времен дуэта "БиС" "Катя, возьми телефон". В общем, если открывать для себя тренды нулевых, то уж вплоть до сет-листов дискотек того времени.

Стоит отметить, что Адушкиной удалось влететь не только в реки тиктока, но и в глянцевую повестку гораздо раньше многих других зумеров. Так, еще в 2019 году она получила премию журнала Glamour и в том же году попала на Бал дебютанток Tatler, правда, в качестве гостьи, а не будущей героини, и светскую инициацию полонезом с артистами миманса Большого театра не проходила.


Но, как мы уже успели заметить, блогеров рано или поздно приходится принимать и в ряды светских див, и вписывать в "библию моды", пусть иногда и со скандалами — вспомним, как не рады были просыпаться в этот мир пользователи сети, когда увидели Иду Галич в инстаграме Vogue.




В контексте моды сказать что-то внятное про Адушкину пока, правда, едва ли удастся. Как и многие инстаблогеры, Катя активно вдохновляется мировыми звездами и инфлюенсерами, собирая свои образы из проверенных источников. Розовые мини-платья, уличный стиль, фото в купальниках, яркий мейк, стиль нулевых — получать лайки Адушкина может в самом разном виде.






В клипе "Краш-тест" она и вовсе замешала крутой коктейль из одежды в стиле Бейонсе, танцев в стиле Рианны (зонтик заменили бейсбольной битой) и добавила немного бунтарства в виде балаклав, которые когда-то ввели в моду Pussy Riot.


Экспериментирует Катя и с бьюти-образами: были уже и афрокосички, и буйные кудри, и цветные парики. В обычной жизни Адушкиной явно ближе неформальный уличный стиль — фото в свитшоте и панаме встречаются в ее инстаграме не раз. Но, судя по постановочным фотосессиям в роскошных платьях, и на полонез на паркете исторического особняка она в глубине души все-таки еще рассчитывает.








В прошлом году девушка окончила школу (она была на домашнем обучении), но с дальнейшими академическими планами пока не определилась — от учебы Катя решила отдохнуть.

А вот ее личная жизнь просто-таки бурлит! В 2017 году она некоторое время встречалась с видеоблогером Никитой Златоустом. В сентябре 2018 года она стала встречаться с Семеном Кимом, однако 5 августа 2021 года Катя объявила о расставании. Но уже в сентябре стало известно, что Адушкина встречается с 27-летним актером и фитнес-тренером Сержем Шамаичем. Как это часто бывает, нового краша звезды спалили подписчики по сторис, снятой в ванной Кати. Сама она от прямого вопроса ушла, но в инстаграме парочка друг на друга подписана, а в наши дни это уже улика.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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