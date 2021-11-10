Стилист объяснил, почему Андрей Малахов надевает парик
Сегодня, 12:00
Недавно стало известно, что ведущий Андрей Малахов носит парик. Стилист Елена Довженко сделала свое предположение, почему известный телеведущий Андрей Малахов стал появляться на публике в парике. «Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой», сказала Елена Довженко.
Андрей Малахов Как отметила Довженко, слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред. Теряется прежде всего объем и качество, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Андрей Малахов стал все чаще за последнее время появляться на публике в парике. Пользователи строят самые разные версии, что могло произойти с телеведущим, и откуда такие разительные перемены с его имиджем.
По материалам: z-aya