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Стилист объяснил, почему Андрей Малахов надевает парик

Стилист объяснил, почему Андрей Малахов надевает парик
Недавно стало известно, что ведущий Андрей Малахов носит парик. Стилист Елена Довженко сделала свое предположение, почему известный телеведущий Андрей Малахов стал появляться на публике в парике. «Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой», сказала Елена Довженко.
Андрей Малахов Как отметила Довженко, слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред. Теряется прежде всего объем и качество, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Андрей Малахов стал все чаще за последнее время появляться на публике в парике. Пользователи строят самые разные версии, что могло произойти с телеведущим, и откуда такие разительные перемены с его имиджем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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