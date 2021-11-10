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Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку хищения трех килограммов природного золота

Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку хищения трех килограммов природного золота

Бодайбинский городской суд за покушение на хищение трех килограммов природного золота с территории одного из добывающих предприятий вынес приговор четырем жителям Бодайбинского района. Троим назначено условное наказание с испытательным сроком четыре года и штрафы 300 тысяч рублей каждому. Скупщика золота, ранее судимого за разбой и грабеж, приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Попытку совершения преступления пресекли сотрудники УФСБ России по Иркутской области в октябре 2019 года. Две сотрудницы золотодобывающего предприятия, отвечающие за сопровождение металла с места добычи до места обработки, запланировали похищение природного золота. Находясь на производственной территории, в удобный момент они вскрыли специальные контейнеры и забрали золотосодержащий концентрат общим весом около трёх килограммов.

Организаторы преступления дожидались соучастниц с похищенным металлом за пределами промзоны. Планировалось, что один из них сразу заплатит за природное золото три миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ задержали всех участников группы при попытке выноса золотого концентрата с территории предприятия. Все осужденные признали свою вину в совершении преступления.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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