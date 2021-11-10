Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку хищения трех килограммов природного золота

Бодайбинский городской суд за покушение на хищение трех килограммов природного золота с территории одного из добывающих предприятий вынес приговор четырем жителям Бодайбинского района. Троим назначено условное наказание с испытательным сроком четыре года и штрафы 300 тысяч рублей каждому. Скупщика золота, ранее судимого за разбой и грабеж, приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Попытку совершения преступления пресекли сотрудники УФСБ России по Иркутской области в октябре 2019 года. Две сотрудницы золотодобывающего предприятия, отвечающие за сопровождение металла с места добычи до места обработки, запланировали похищение природного золота. Находясь на производственной территории, в удобный момент они вскрыли специальные контейнеры и забрали золотосодержащий концентрат общим весом около трёх килограммов.

Организаторы преступления дожидались соучастниц с похищенным металлом за пределами промзоны. Планировалось, что один из них сразу заплатит за природное золото три миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ задержали всех участников группы при попытке выноса золотого концентрата с территории предприятия. Все осужденные признали свою вину в совершении преступления.