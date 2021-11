Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI





Игра The Elder Scrolls VI была анонсирована еще в 2018 году, но она пока не имеет ни даты релиза, ни точного списка целевых платформ. Известно, что проект явно выйдет на Xbox и PC, и сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass.

В рамках интервью IGN один из руководителей Bethesda Тодд Говард поговорил о процессе разработки The Elder Scrolls VI, но не смог дать большое количество информации об игре. По его словам, сейчас сама франшиза The Elder Scrolls не забыта, и это, во многом, заслуга неугасающей популярности Skyrim и активно развивающейся игры The Elder Scrolls Online:

Мы ощущаем себя в хорошей связи с франшизой Elder Scrolls и сообществом вокруг нее. […] На разработку The Elder Scrolls VI уходит больше времени, чем нам хотелось бы. Но мы должны быть уверены, что все делаем правильно. Хочу надеяться, что с новой частью The Elder Scrolls вы убедитесь, что ожидания того стоили, поскольку она будет действительно большой и впечатляющей.

Подробностями о геймплее The Elder Scrolls VI Тодд Говард делиться не стал, отметив, что команда планирует в новой части «углубиться в части геймплея, которые есть в Skyrim, но они не были реализованы на все 100%».

Тодд Говард не смог сориентировать по срокам выхода The Elder Scrolls VI, но не стал отрицать, что разрыв между новой частью и Skyrim может составить 15 лет, то есть игра может выйти не раньше 2026 года. Во многом, как отметил в интервью Тодд Говард, причиной затянувшейся разработки The Elder Scrolls VI стало желание выпустить Starfield.