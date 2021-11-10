Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI

Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI


Игра The Elder Scrolls VI была анонсирована еще в 2018 году, но она пока не имеет ни даты релиза, ни точного списка целевых платформ. Известно, что проект явно выйдет на Xbox и PC, и сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass.

В рамках интервью IGN один из руководителей Bethesda Тодд Говард поговорил о процессе разработки The Elder Scrolls VI, но не смог дать большое количество информации об игре. По его словам, сейчас сама франшиза The Elder Scrolls не забыта, и это, во многом, заслуга неугасающей популярности Skyrim и активно развивающейся игры The Elder Scrolls Online:

Мы ощущаем себя в хорошей связи с франшизой Elder Scrolls и сообществом вокруг нее. […] На разработку The Elder Scrolls VI уходит больше времени, чем нам хотелось бы. Но мы должны быть уверены, что все делаем правильно. Хочу надеяться, что с новой частью The Elder Scrolls вы убедитесь, что ожидания того стоили, поскольку она будет действительно большой и впечатляющей.

Подробностями о геймплее The Elder Scrolls VI Тодд Говард делиться не стал, отметив, что команда планирует в новой части «углубиться в части геймплея, которые есть в Skyrim, но они не были реализованы на все 100%».

Тодд Говард не смог сориентировать по срокам выхода The Elder Scrolls VI, но не стал отрицать, что разрыв между новой частью и Skyrim может составить 15 лет, то есть игра может выйти не раньше 2026 года. Во многом, как отметил в интервью Тодд Говард, причиной затянувшейся разработки The Elder Scrolls VI стало желание выпустить Starfield.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы уже достаточное количество лет не вместе"
Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине,
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
10 самых необычных гербов мира
10 самых необычных гербов мира
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года

Еще по теме

The Elder Scrolls VI / The Elder Scrolls 6
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein
Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии
Zen Studios займется разработкой пинбола по мотивам игр от Bethesda