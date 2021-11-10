Том Форд раскритиковал "культуру отмены": "Сегодня трудно быть спонтанным"

Вадим Карасев

60-летний дизайнер Том Форд, который недавно представил публике свою новую автобиографическую книгу Tom Ford 002, дал интервью изданию Evening Standard. В нем он затронул и такую актуальную тему, как "новая этика", а точнее так называемая "культура отмены".

Форд заявил, что в целом такая политика "хороша во многих отношениях", но у нее есть существенные недостатки, которые для людей творческих и вовсе становятся фатальными — свободно творить в таких условиях становится очень трудно.





Том Форд

Вам действительно приходится снова и снова думать о том, что вы делаете. "Боже мой, это кого-нибудь обидит? Это будет неправильно истолковано?". Дизайнеры, конечно, всегда заимствовали вещи из множества разных культур, но это рассматривалось как форма почитания этой конкретной культуры, а теперь вы должны дважды подумать, потому что это могут назвать присвоением. Сегодня стало очень трудно быть спонтанным, потому что вам нужно все время перепроверять себя,

— поделился Форд.





Дизайнер также отметил, что многие культовые коллекции прошлого никогда не появились бы, если бы данные правила действовали уже тогда. В качестве примера он привел "Китайскую коллекцию" Ива Сен-Лорана.





Модели из коллекции Yves Saint Lauren Les Chinoises

Форд также упомянул в интервью кризис, с которым он столкнулся, когда ему исполнилось 40 лет.

Сорокалетие было самым травмирующим изменением для меня, и это погрузило меня в депрессию, которая длилась восемь или девять лет. Я добился всего того, чего, как я думал, всегда хотел, а потом ты думаешь: "Хорошо, а вот это точно оно?". Все это принесло мне проблемы с наркотиками и алкоголем. Со всем этим я смог справиться только к своему 50-летию,

— поделился дизайнер.





Надя Бесчетникова