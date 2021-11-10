Угнанную 15 лет назад Toyota Camry вернули жителю Новосибирска иркутские полицейские и Интерпол

Сотрудники полиции и Интерпола во взаимодействии с коллегами из Японии вернули жителю Новосибирска похищенный 15 лет назад автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе патрулирования Иркутска инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry. При осмотре машины полицейские выявили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Эксперты-криминалисты подтвердили этот факт, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, так как он оказался полностью уничтожен. По факту уничтожения идентификационного номера транспортного средства возбудили уголовное дело

К оперативному сопровождению подключились сотрудники иркутского Интерпола. Во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов Японии при содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки и в дальнейшем установить ее законного владельца. Как оказалось, в 2006 году автомобиль угнали из гаража у жителя Новосибирска. Несколько дней назад мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать иномарку.

«Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали ее в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», — рассказывает собственник авто. Гражданин выразил искренние слова благодарности сотрудникам полиции Иркутской области.



