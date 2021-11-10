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Украинские военные в Косове потеряли секретные документы

Украинские военные в Косове потеряли секретные документы

На Украине расследуют уголовное дело против миротворцев, они потеряли секретные документы о системах связи, находясь в составе контингента в Косове.

Согласно данным, просочившимся в СМИ из украинского Единого реестра судебных решений, представители Госспецсвязи еще в 2020 году попросили завести дело по итогам проверки воинской части А1199 (Ново Село, Косово, Республика Сербия).

Ревизоры выявили утрату технической документации на один комплект оборудования модели Т-230-1А, а также неучтенный набор запчастей и приспособлений к нему же. В рамках возбужденного дела обыски проходили в том числе в Генштабе ВСУ, к расследованию подключили контрразведчиков.

Проблема, судя по всему, имеет причины системного характера — в Госспецсвязи утверждают, что неоднократно информировали Генштаб об отсутствии системы централизованного учета секретных документов и средств спецсвязи. Не была проведена даже инвентаризация таких изделий. Установить виновных теперь предстоит следствию (его сроки продлены до октября 2022 года), а затем и суду.

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По материалам: uposters.ru

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