В 13 регионах России появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале «Госуслуги»

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 13 регионах России у родителей появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации.

В их числе Архангельская, Амурская, Белгородская, Костромская, Ленинградская, Нижегородская, Ульяновская, Рязанская, Смоленская, Омская области, а также республики Адыгея, Карелия и Алтай.

«Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через «Госуслуги» в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации добавили, что на портале «Госуслуги» также размещена подробная информация о кружках и секциях. Выбрать и оплатить занятия можно в том числе с помощью сертификата дополнительного образования. Сертификат выпускается на «Госуслугах» автоматически.

Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал – бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию, размер номинала определяют муниципальные власти.

«Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные», – уточнили в Министерстве просвещения Российской Федерации.