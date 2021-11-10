В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе

Сейчас людей по всему миру активно призывают ставить вакцину от коронавируса, чтобы сдержать распространение опасного заболевания. Кроме того, на многие сферы бизнеса накладываются ограничения, которые мешают зарабатывать предпринимателям. В частности, под удар попала индустрия некоторых платных услуг - для взрослых. И в Австрии решили с этим бороться - решили открыть пункт вакцинации прямо в борделе. К слову, первый клиент получил 30 минут бесплатных "услуг", а остальные получают скидки на посещение злачного места.