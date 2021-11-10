В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж

За год объем торгов на крупных децентрализованных биржах (DEX) вырос на 550%, в то время как в сегменте небольших платформ показатель упал, отметили аналитики Chainalysis в отчете.

https://twitter.com/chainalysis/status/1458076723531206670

Еще больший рост объема транзакций за год зафиксирован в секторе крупных бирж деривативов — 686%.

К малым биржам аналитики отнесли платформы с ежемесячным торговым оборотом до $10 млн. Эти участники рынка потеряли в объемах во всех сегментах за исключением P2P-площадок.

Рост объемов транзакций с августа 2020 года по август 2021 года. Данные: Chainalysis.

Количество активных криптовалютных бирж достигло пика в 845 в августе 2020 года. За год их число сократилось до 672 площадок.

Обозначенные тенденции свидетельствуют о консолидации биржевого рынка, который становится все более высококонкурентным, считают эксперты. Ключом к успеху на нем являются инновации и масштабирование, подчеркнули они.

С января 2019 года значительно выросло число DEX и OTC-брокеров, увеличилось и количество бирж деривативов, в то время как централизованных платформ стало меньше.

Число бирж по категориям. Данные: Chainalysis.

Средняя стоимость транзакции на DEX составляет более $26 000 против показателя около $12 400 централизованных бирж. По мнению экспертов, это связано с большей популярностью DeFi в развитых странах с крупными криптовалютными рынками.

Директор по развитию DEX dYdХ Дэвид Гогель подтвердил аналитикам Chainalysis динамику. По его словам, большинство пользователей DeFi — это институциональные инвесторы или трейдеры, которые ищут новые источники прибыли.

Подобная тенденция относится и к биржам деривативов, где средняя стоимость транзакций еще выше, предположили эксперты.

Данные: Chainalysis.

Они отметили, что совокупные объемы торгов на DEX уже практически сравнялись с показателем централизованных платформ, а в некоторые месяцы даже превзошли. По их мнению, успех некастодиальных площадок объясняется тем, что они предоставляют пользователям больший контроль над своими активами и доступ к новым видам сделок.

Напомним, в октябре Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег опубликовала финальную версию руководящих правил для криптоиндустрии. Эксперты указали на риски, которые положения несут для DeFi-проектов.