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В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся

В Черемховском районе полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла утром 10 ноября на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1732 километра вблизи деревни Малиновка Черемховского района. От полученных травм 45-летний житель Черемхов скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией по факту происшествия или проезжавших в указанное время в данном месте и имеющих запись видеорегистратора, обратиться в отдел МО МВД России «Черемховский» по телефону 02 или (39546) 5-58-06.


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По материалам: irk

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