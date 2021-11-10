В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся

В Черемховском районе полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла утром 10 ноября на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1732 километра вблизи деревни Малиновка Черемховского района. От полученных травм 45-летний житель Черемхов скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией по факту происшествия или проезжавших в указанное время в данном месте и имеющих запись видеорегистратора, обратиться в отдел МО МВД России «Черемховский» по телефону 02 или (39546) 5-58-06.



