В финал конкурса «Открой свою Россию» вышли три туристических маршрута Иркутской области

Три туристических маршрута Иркутской области вышли в финал всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию», сообщил на своей странице в «Инстаграм» губернатор Игорь Кобзев. Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив.

В финале маршрут «Байкальский лед», на котором можно увидеть знаменитый чистейший лед с пузырьками, прокатиться на джипах по степям и попариться в сибирской бане. Этот тур вошел в Топ-30 самых незабываемых путешествий по версии журнала «National Geographic».

Тур «Байкал без фильтров» - для настоящих романтиков. Рассвет на Ольхоне, красота тайги, уютный глэмпинг и сотни фотографий.

«БАМ. От Байкала до океана». Этот маршрут — межрегиональный. Начинается в Иркутской области, а заканчивается на берегу Охотского моря, на острове Сахалин. В программе тура: горячие источники, самая северная пустыня мира, горы и многое другое. Более того, путешественников познакомят с культурой коренных народов.

Все три маршрута разработала команда под руководством Алексея Стрелюка, директора компании «Байкалика».

Проголосовать за байкальские маршруты можно на сайте проекта

«Карта маршрутов» до 14 ноября. 30 победителей станут известны 25 ноября. Они получат поддержку Агентства стратегических инициатив. Кроме того, Ростуризм выберет проекты, которые будут рассматривать для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».