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В Иркутске 11 ноября стартует Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд

В Иркутске 11 ноября стартует Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд

В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» 11 ноября стартует турнир Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд. Участницы разыграют первый трофей сезона в отечественном хоккее с мячом. За главный приз поспорят шесть команд, в их числе три коллектива Иркутской области — «Рекорд», «Сибскана» и «Сибскана-2», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Гостями «Байкала» станут сборные Свердловской и Московской областей, а также впервые — спортсменки красноярского «Енисея». Соревнования стартуют матчем «Рекорд» — «Енисей», встреча начнется 11 ноября в 10:00. Обладатель трофея станет известен во вторник, 16 ноября, церемония награждения состоится в 18:00.

Календарь матчей Кубка России среди женских команд:

11 ноября (четверг)
10:00 «Рекорд» — «Енисей».
13:00 Сборная Московской области — «Сибскана-2».
18:00 Сборная Свердловской области — «Сибскана».

12 ноября (пятница)
10:30 Сборная Московской области — «Енисей».
13:00 «Сибскана-2» — Сборная Свердловской области.
18:30 «Рекорд» — «Сибскана».

13 ноября (суббота)
10:30 «Рекорд» — Сборная Московской области.
13:00 «Енисей» — Сборная Свердловской области.
18:00 «Сибскана» — «Сибскана-2».

15 ноября (понедельник)
10:30 Сборная Московской области — Сборная Свердловской области.
13:00 «Сибскана-2» — «Рекорд».
18:30 «Енисей» — «Сибскана».

16 ноября (вторник)
10:30 Сборная Свердловской области — «Рекорд».
13:00 «Енисей» — «Сибскана-2».
16:00 «Сибскана» — Сборная Московской области.
18:00 Награждение.

7 ноября в Иркутске стартовал тридцатый Чемпионат России по хоккею с мячом. Соревнования открыла игра иркутской «Байкал-Энергии» и московского "Динамо, в которой иркутяне проиграли со счетом 2:7.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске «Байкал-Энергия» проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:7

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По материалам: irk

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