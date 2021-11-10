В Иркутске 11 ноября стартует Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд

В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» 11 ноября стартует турнир Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд. Участницы разыграют первый трофей сезона в отечественном хоккее с мячом. За главный приз поспорят шесть команд, в их числе три коллектива Иркутской области — «Рекорд», «Сибскана» и «Сибскана-2», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Гостями «Байкала» станут сборные Свердловской и Московской областей, а также впервые — спортсменки красноярского «Енисея». Соревнования стартуют матчем «Рекорд» — «Енисей», встреча начнется 11 ноября в 10:00. Обладатель трофея станет известен во вторник, 16 ноября, церемония награждения состоится в 18:00.

Календарь матчей Кубка России среди женских команд:

11 ноября (четверг)

10:00 «Рекорд» — «Енисей».

13:00 Сборная Московской области — «Сибскана-2».

18:00 Сборная Свердловской области — «Сибскана».

12 ноября (пятница)

10:30 Сборная Московской области — «Енисей».

13:00 «Сибскана-2» — Сборная Свердловской области.

18:30 «Рекорд» — «Сибскана».

13 ноября (суббота)

10:30 «Рекорд» — Сборная Московской области.

13:00 «Енисей» — Сборная Свердловской области.

18:00 «Сибскана» — «Сибскана-2».

15 ноября (понедельник)

10:30 Сборная Московской области — Сборная Свердловской области.

13:00 «Сибскана-2» — «Рекорд».

18:30 «Енисей» — «Сибскана».

16 ноября (вторник)

10:30 Сборная Свердловской области — «Рекорд».

13:00 «Енисей» — «Сибскана-2».

16:00 «Сибскана» — Сборная Московской области.

18:00 Награждение.

7 ноября в Иркутске стартовал тридцатый Чемпионат России по хоккею с мячом. Соревнования открыла игра иркутской «Байкал-Энергии» и московского "Динамо, в которой иркутяне проиграли со счетом 2:7.

В Иркутске «Байкал-Энергия» проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:7

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