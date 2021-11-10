В Иркутске ведомственные награды и четыре автомобиля вручили отличившимся в службе правоохранителям

10 ноября в рамках празднования Дня сотрудников органов внутренних дел ведомственными наградами наградили отличившихся правоохранителей. Торжественная церемония транслировалось посредством видео–конференц–связи, сообщает прессс-лужба ГУ МВД России по Иркутской области.

Выступая перед личным составом, начальник Главного управления МВД России по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук поблагодарил личный состав за грамотную и эффективную работу, отметив, что, не смотря на достаточно напряженные условия, связанные с пандемией, сотрудники органов внутренних дел успешно справились с поставленными задачами.

Андрей Калищук:

— Уровень преступности в регионе неуклонно снижается. В области не было ни одной ситуации, лесопожарной, паводковой где бы не принимали участие сотрудники полиции, проявляя свои лучшие качества — отзывчивость и готовность прийти на помощь гражданам.

В продолжении мероприятия Андрей Калищук вручил награды отличившимся офицерам. Медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены начальник отдела Главного следственного управления регионального Главка подполковник юстиции Алена Задоянная, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» майор полиции Михаил Алексеев, начальник отделения оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Иркутское» майор полиции Серей Осинцев, оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД капитан полиции Евгений Казмирчук, сотрудники патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» младший лейтенант полиции Артур Кажарский и старший сержант полиции Владислав Шалин.

Почетную грамоту МВД России из рук начальника Главка получили старший дознаватель ГУ МВД подполковник полиции Надежда Резепина, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Иркутское» майор полиции Сергей Устюгов и старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу капитан полиции Дмитрий Горкунов. Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации объявлена старшему лейтенанту полиции старшему оперуполномоченному отдела полиции № 1 Иркутска Мехди Балиеву.

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации присвоено очередное специальное звание «полковник полиции» начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» Василию Васильеву и заместителю начальника экспертно-криминалистического центра Главного управления Василию Горемыке. В связи с действующими ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, ряду сотрудников и ветеранам органов внутренних дел Почетные грамоты, благодарности и медали МВД России вручили по местам дислокации в Черемхово, Усолье-Сибирском, Братске, Железногорске-Илимском.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и вручил им награды. Четыре победителя профессиональных конкурсов получили сертификаты на автомобили. Это лучший сотрудник уголовного розыска Дмитрий Сапега, лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров Константин Сенюта и лучшие следователи Иркутской области Ольга Таратурина и Олеся Кусаинова. Также Игорь Кобзев вручил отличившимся сотрудникам почётные грамоты, благодарности, благодарственные письма губернатора Иркутской области.

Игорь Кобзев:

— Служба в полиции требует следовать долгу и присяге. Ваша главная задача — защита жизни и безопасности граждан, их прав и общественного порядка. Вы нацелены на решительную борьбу с нарушителями закона. Смело идёте навстречу новым вызовам времени. Сегодня в Иркутской области уменьшается количество преступлений. Растёт раскрываемость, в том числе за прошлые годы. Ваша работа заслуживает глубочайшего уважения! Благодарю ваших близких за терпение и понимание.

Профессиональные конкурсы среди сотрудников органов внутренних дел проводит правительство Иркутской области. С 2008 года определяют лучших сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и четырех следователей. С 2016 года начали проводить конкурс профессионального мастерства в оперативных подразделениях по контролю за оборотом наркотических веществ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Каждый год определяют семь победителей. Они получают автомобиль отечественного производства. Средства на это выделяют из областного бюджета.



