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В Киренске завершают благоустройство набережной и исторического центра города

В Киренске завершают благоустройство набережной и исторического центра города

В Киренске близится к завершению реализация проекта «Город-остров». В прошлом году концепция благоустройства исторического центра северного города стала победителем Всероссийского конкурса проектов преображения малых городов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Работы по благоустройству начались весной и идут по графику. Исторический центр города значительно преобразился: по проекту благоустроили улицу Ленских рабочих, обустроили главную площадь, набережную с эстрадой, установили скамейки и малые архитектурные формы, провели работы по берегоукреплению реки Лена и монтажу лестниц. На реализацию проекта направлено свыше 130 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов, рассказал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов, избранный от северных территорий региона. Кроме того, удалось привлечь спонсорскую помощь.

Николай Труфанов:
— Это большой и очень важный для Киренска проект. Выделению финансирования предшествовала серьезная работа. Неоднократно с мэром района, главой города проводили встречи в областном правительстве, искали возможность привлечения дополнительных средств, готовили документацию. Я несколько раз был на объекте в рамках депутатского контроля реализации проекта. Сейчас работы завершаются, и я искренне рад за киренчан. В городе появилась современная зона отдыха, она станет местом притяжения горожан и гостей Киренска.

Сдача объекта запланирована в ноябре.

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По материалам: irk

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