В колледжах Омской области будут открыты новые мастерские

В колледжах Омской области продолжается реализация мероприятий нацпроекта «Образование», в пяти колледжах и техникумах в 2022 году откроется 12 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием.

«В 2022 году в колледже инновационных технологий, экономики и коммерции, в строительном колледже, авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, промышленно-экономическом колледже и монтажном техникуме откроются сразу 12 новых современных мастерских, в которых студенты будут обучаться на новом оборудовании с использованием передовых методик», – уточняют в пресс-службе Министерства образования Омской области.

Заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина подчеркнула, что выбор компетенций для создания мастерских в 2022 году обусловлен в первую очередь потребностью в кадрах предприятий и организаций.

«Так, например, в Омской области создана особая экономическая зона, которая даст дополнительные возможности для развития производства химической и нефтехимической продукции, а также смежных отраслей. В отраслях машиностроения предполагается реализация масштабных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производств, освоение новых видов продукции», – отметила она.

В 2019–2021 годах в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» на базе трех колледжей созданы 19 мастерских по компетенциям «Информационно-коммуникационные технологии» (десять мастерских в автотранспортном и авиационном колледжах), «Сельское хозяйство» (пять мастерских в аграрно-технологическом колледже) и «Обслуживание транспорта и логистика» (четыре мастерские в автотранспортном колледже). В 2023–2024 годах будет создано еще 14 мастерских.