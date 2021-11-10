В Минэнерго Казахстана обсудили будущее майнинг-ферм

В министерстве энергетики Казахстана прошло совещание, посвященное энергоснабжению майнеров.

Во встрече приняли участие местные Ассоциация блокчейн-технологий, Ассоциация блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представители министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) и системного оператора KEGOC.

Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что соблюдающие требования законодательства майнинг-фермы не ограничат в использовании электроэнергии, но дата-центры должны работать без ущерба энергетической безопасности страны.

«Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю «белых» майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы», - заявил он.

Представители блокчейн-ассоциации отметили, что компании готовы рассмотреть возможность закупки импортной электроэнергии и инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.

Минцифре предложили внести изменения в законодательство, устанавливающие требования к лицам, занимающимся майнингом. Инициатива направлена на выявление "серых" майнеров.

Глава Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев отметил, что зачастую "серые" майнеры работают в местах, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана.

Напомним, в сентябре в Минэнерго предложили ограничивать объемы потребления майнинговых дата-центров в случае дефицита электричества в стране. По данным властей, из-за майнеров потребление электроэнергии увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана предложили создать реестр майнинг-ферм и повысить тарифы на электроэнергию при добыче криптовалют. В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже подписал закон, предусматривающий введение дополнительной платы за майнинг.

В ноябре Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование этой сферы.

По подсчетам Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, добыча криптовалют может приносить свыше $300 млн потенциальных налоговых поступлений в бюджет Казахстана.