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В Минэнерго Казахстана обсудили будущее майнинг-ферм

В Минэнерго Казахстана обсудили будущее майнинг-ферм


В министерстве энергетики Казахстана прошло совещание, посвященное энергоснабжению майнеров. 


Во встрече приняли участие местные Ассоциация блокчейн-технологий, Ассоциация блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представители министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) и системного оператора KEGOC.


Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что соблюдающие требования законодательства майнинг-фермы не ограничат в использовании электроэнергии, но дата-центры должны работать без ущерба энергетической безопасности страны.


«Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю «белых» майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы», - заявил он.


Представители блокчейн-ассоциации отметили, что компании готовы рассмотреть возможность закупки импортной электроэнергии и инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.


Минцифре предложили внести изменения в законодательство, устанавливающие требования к лицам, занимающимся майнингом. Инициатива направлена на выявление "серых" майнеров. 


Глава Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев отметил, что зачастую "серые" майнеры работают в местах, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана. 


Напомним, в сентябре в Минэнерго предложили ограничивать объемы потребления майнинговых дата-центров в случае дефицита электричества в стране. По данным властей, из-за майнеров потребление электроэнергии увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.


Депутаты нижней палаты парламента Казахстана предложили создать реестр майнинг-ферм и повысить тарифы на электроэнергию при добыче криптовалют. В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже подписал закон, предусматривающий введение дополнительной платы за майнинг.


В ноябре Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование этой сферы.


По подсчетам Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, добыча криптовалют может приносить свыше $300 млн потенциальных налоговых поступлений в бюджет Казахстана.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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