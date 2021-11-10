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В новом здании школы № 14 Иркутска приступили к внутренней отделке

В новом здании школы № 14 Иркутска приступили к внутренней отделке

В новом здании начального блока школы №14 завершается монтаж каркаса, подрядчик приступил к внутренним работам. В помещении устанавливают системы вентиляции, тепло- и водоснабжения, штукатурят стены, утепляют фасад.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
– Планирую приехать сюда в конце года. Остались еще вопросы по финансированию оборудования. Но уже сейчас понятно, что школа приобретает новый облик. Город развивается и растет. Поставил задачу выбирать земельные участки под строительство новых школ и пристроев. Образование – это вопрос номер один, не только в Иркутске, но и во всем регионе.

Игорь Кобзев и мэр Руслан Болотов также осмотрели площадку строительства отдельного трехэтажного учебного блока на 200 мест для размещения начальной школы №75 на улице Академической. На участке заканчивают подготовку котлована. В ближайшее время приступят к заливке фундамента. До конца года планируется завершить работы по обустройству нулевого цикла цокольного этажа. Как рассказал депутат думы города по 33 избирательному округу Ростислав Белых, демонтирован и сдан на ответственное хранение хоккейный корт, на месте которого теперь обустраивают котлован. Позже спортивный объект восстановят вблизи учебного учреждения.

Еще один объект строительства учебного заведения – на улице Багратиона. Там появится школа на 1275 мест.

Руслан Болотов:
– В этом году мы строим пять образовательных учреждений одновременно. В том числе будут возводиться пристрои к школам №53 и №57. Мы набрали хороший темп, хотя работы предстоит еще очень много. В первую очередь будем строить там, где есть большая потребность в увеличении количества учебных мест для обучения в одну смену. В Иркутске для перехода в односменный режим обучения требуется более 20 тысяч дополнительных учебных мест. Мы планируем до 2024 года ввести 10 тысяч.

Также Руслан Болотов отметил, что при поддержке губернатора региона в постановление Правительства РФ на 2023 год включен проект строительства учебного корпуса на улице Ярославского. Формируется земельный участок в районе Нижней Лисихи для возведения школы вместимостью порядка 1800 мест. В данный момент по поручению мэра в городе продолжается работа по подбору земельных участков для размещения объектов образования, проектированию, включению в различные программы по финансированию.

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По материалам: irk

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