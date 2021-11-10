В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней

Диссертационный совет Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук присудил ученые степени с помощью сервиса электронных голосований WE.Vote, разработанного Waves Enterprise. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

В 2021 году Высшая аттестационная комиссия (ВАК) обновила список требований к заседаниям диссертационных советов. В соответствии с ними научная организация должна предоставлять возможность удаленного голосования по закрепленному регламенту всем членам диссертационных советов, не желающим или не имеющим возможности присутствовать на заседаниях очно.

«WE.Vote полностью соответствует требованиям ВАК. Мы оценили скорость и безотказность его работы, а также удобство и простоту для пользователей», – рассказали сотрудники вуза.

В будущем институт планирует применить блокчейн-сервис при голосовании других советов и комиссий.

По словам разработчиков, WE.Vote обеспечивает прозрачность процесса при полном сохранении тайны голосования.

«Любой участник может по ссылке посмотреть историю блокчейн-транзакций и убедиться, что она включает транзакции с его публичным ключом. Это значит, что его голос точно учтен и не сфальсифицирован, так как блокчейн гарантирует неизменность данных», — заявил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

Напомним, в сентябре Федерация практической стрельбы России использовала сервис WE.Vote для оценки качества проведенных соревнований.