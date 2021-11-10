В России в 2020 году образовалось почти 50 млн тонн бытовых отходов

17:53 Автор: Евгения Филиппова

Согласно отчётам большинства регионов, в 2020 году на территории России было образовано 48,4 миллиона тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО), из них 30,8 миллиона тонн — в жилых поселениях. Такие данные приведены в презентации, которую продемонстрировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время «прямого диалога» с сенаторами в Совете Федерации 10 ноября.

Из образованных твёрдых коммунальных отходов обработано 38,7 процента мусора, утилизировано 3,6 процента, обезврежено три процента и захоронено 74,5 процента отходов, следует из презентации.

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Всего отходов, включая промышленные отходы, было образовано 6,995 миллиарда тонн, из них 0,3 обезврежено, 49 процентов утилизировано, 12 процентов захоронено, а 41,3 процента находится на хранении.

Ранее сообщалось, что за два года в России начали работу сто объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью более 13 миллионов тонн.

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