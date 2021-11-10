В Сети снова обсуждают стоимость наряда Алины Кабаевой

В Милане звезда получила спортивную награду38-летняя чемпионка по художественной гимнастике и политический деятель Алина Кабаева прилетела в Милан, чтобы получить свою награду. Знаменитости вручили статуэтку на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения.На мероприятии спортсменка появилась в роскошном наряде. Кабаева выбрала черно-белое платье с цветочным принтом люксового бренда. Свой образ олимпийская чемпионка завершила серьгами с жемчугом и винтажной сумкой французского дома моды.Как выяснил портал WMJ.ru, платье этого же бренда, но немного другой расцветки доступно на сайте за 143 тысячи рублей.Напомним, что летом Алина появилась в прямом эфире федерального канала в еще более дорогом платье. Его стоимость составила около 250 тысячи рублей.