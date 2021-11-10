В Слюдянке водитель автомобиля Peugeot сбил двух подростков

10 ноября около 10:00 в Слюдянке на улице Ленина 34-летний водитель автомобиля Peugeot сбил двух подростков. Они перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП 13-летних мальчика и девочку с травмами доставили в больницу. На месте дорожного инцидента работают полицейские, устанавливаются причины и условия совершения наезда на детей. Водитель пояснил, что подростки выбежали из-за движущегося навстречу автомобиля на слишком близком расстоянии от его иномарки.



