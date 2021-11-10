Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Совете Федерации разберутся с задержками в замене старых электросчетчиков россиян

В Совете Федерации разберутся с задержками в замене старых электросчетчиков россиян

В Совете Федерации разберутся с задержками в замене старых электросчетчиков россиян

13:13  Автор: Никита Вятчанин



Сенаторам поручено до конца года разобраться, сколько старых счетчиков электроэнергии заменено в жилых домах на новые современные приборы учета. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги правительственного часа на пленарном заседании палаты регионов 10 ноября с участием главы Минэнерго России Николая Шульгинова.  

По ее словам состоялось профессиональное обсуждение вопросов, которые серьёзно волнуют субъекты РФ. При этом спикер поставила на вид коллегам, что сенаторы не задали вопрос главе Минэнерго, касающийся установки и работы счетчиков потребления энергии в жилых домах.

Во что обойдутся россиянам «умные» электросчетчики?


«Мы инициировали принятие правильного закона, который должен освободить наших граждан от лишних расходов на проверку счетчиков, на их установку, должен способствовать установке новых современных счетчиков, дистанционному уведомлению об оплате. Мы обсуждали с главой Минэнерго эту тему — там есть вопросы, Минпромторг задерживает производство счётчиков. Сейчас процесс налаживается, но не так как мы хотели», — рассказала спикер.

В связи с этим Валентина Матвиенко поручила Комитету Совета Федерации по социальной политике провести специальное рабочее совещание, так как «необходимо разобраться, сколько счетчиков было заменено в этом году, какие были планы и были ли они выполнены».


Читайте также:

• Как накажут за скручивание счётчиков в 2021 году • Россиян могут освободить от поверки счётчиков воды • Требования к электросчётчикам на оптовом и розничном рынках синхронизируют

«Дальше должна продвигаться аналогичная тема (установки счётчиков — прим. ред.) по газу и по воде. С одной стороны, граждане должны уметь экономить, но с другой — должны понимать, за что они платят. Хватит уже издеваться над людьми, которые сейчас должны каждые год-погода сдавать счетчик на проверку или покупать новый. Раньше ставили «коробку» и на двадцать лет хватало! Поставщики тепла, газа, электричества должны взять на себя эти вопросы», — заявила Матвиенко.



#жкх #электроэнергия


14
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы уже достаточное количество лет не вместе"
Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине,
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
10 самых необычных гербов мира
10 самых необычных гербов мира
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года

Еще по теме

Госдума хочет освободить россиян от установки счетчиков за свой счет
Россиянам после установки "умных" счетчиков придется платить за газ больше
В правительстве хотят поменять газовые счетчики в домах россиян на «умные»
Рязанский: Совет Федерации продолжит добиваться того, чтобы за поверку счётчиков платили ресорсоснабжающие организации