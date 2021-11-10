В Совете Федерации разберутся с задержками в замене старых электросчетчиков россиян

13:13 Автор: Никита Вятчанин

Сенаторам поручено до конца года разобраться, сколько старых счетчиков электроэнергии заменено в жилых домах на новые современные приборы учета. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги правительственного часа на пленарном заседании палаты регионов 10 ноября с участием главы Минэнерго России Николая Шульгинова.

По ее словам состоялось профессиональное обсуждение вопросов, которые серьёзно волнуют субъекты РФ. При этом спикер поставила на вид коллегам, что сенаторы не задали вопрос главе Минэнерго, касающийся установки и работы счетчиков потребления энергии в жилых домах.

Во что обойдутся россиянам «умные» электросчетчики?

«Мы инициировали принятие правильного закона, который должен освободить наших граждан от лишних расходов на проверку счетчиков, на их установку, должен способствовать установке новых современных счетчиков, дистанционному уведомлению об оплате. Мы обсуждали с главой Минэнерго эту тему — там есть вопросы, Минпромторг задерживает производство счётчиков. Сейчас процесс налаживается, но не так как мы хотели», — рассказала спикер.

В связи с этим Валентина Матвиенко поручила Комитету Совета Федерации по социальной политике провести специальное рабочее совещание, так как «необходимо разобраться, сколько счетчиков было заменено в этом году, какие были планы и были ли они выполнены».





Читайте также:

• Как накажут за скручивание счётчиков в 2021 году • Россиян могут освободить от поверки счётчиков воды • Требования к электросчётчикам на оптовом и розничном рынках синхронизируют

«Дальше должна продвигаться аналогичная тема (установки счётчиков — прим. ред.) по газу и по воде. С одной стороны, граждане должны уметь экономить, но с другой — должны понимать, за что они платят. Хватит уже издеваться над людьми, которые сейчас должны каждые год-погода сдавать счетчик на проверку или покупать новый. Раньше ставили «коробку» и на двадцать лет хватало! Поставщики тепла, газа, электричества должны взять на себя эти вопросы», — заявила Матвиенко.

#жкх #электроэнергия

14