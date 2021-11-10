В Удмуртии в 2022 году откроют два центра цифрового образования детей «IT-куб»

В Удмуртии в 2022 году откроют два центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, центры появятся в Сарапуле и Глазове, сообщает пресс-служба главы и Правительства Удмуртской Республики.

Центры будут созданы в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В этом году такие центры открылись в Ижевске и Воткинске. Также в 2022 году в Удмуртии по нацпроекту «Образование» запланировано открытие еще 38 «Точек роста» Минпросвещения России.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.