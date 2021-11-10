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В Украине депутат сельсовета задекларировал 124 BTC и 500 акций Tesla

В Украине депутат сельсовета задекларировал 124 BTC и 500 акций Tesla


Депутат Вировского сельского совета Ровненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 BTC. Документ с данными за 2019 год был подан еще в июле 2021 года, но местные СМИ обратили на него внимание только сейчас.


36-летний политик указал в декларации, что в феврале 2013 года приобрел 124 BTC, стоимость которых на момент покупки составляла 73 920 гривен. По курсу момент написания стоимость актива превышает $8,4 млн.


1 января 2019 года Пачесный купил 500 акций корпорации Tesla по 6160 гривен каждая.


В числе активов депутата 9,3 млн гривен и $77 000 наличными. На счету в банке он хранит 1,4 млн гривен и $13 400. Его супруге Ирине Сергейчук принадлежит 2,2 млн гривен и $40 000.


Пачесный зарегистрирован в селе Гвоздавка Вторая Любашевского района Одесской области, а его жена Ирина Сергейчук с дочерьми живет в Клесове Ровненской области.


На супругу депутата записан дом площадью около 300 кв.м и два земельных участка в пригороде Ровно. Ей же принадлежат два автомобиля LEXUS 2010 и 2013 года выпуска. У Сергейчук есть соболиная шуба за 420 000 гривен и три норковых стоимостью около 200 000 гривен каждая.


Владимир Пачесный владеет часами IWC за 560 000 гривен и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн гривен. Также у него есть антикварная коллекция советских изделий, стоимостью в 100 000 гривен.


Ранее ForkLog сообщал, что народный депутат Украины Анна Скороход не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют совокупной стоимотью свыше $106 000 на момент покупки.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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