В Украине депутат сельсовета задекларировал 124 BTC и 500 акций Tesla

Депутат Вировского сельского совета Ровненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 BTC. Документ с данными за 2019 год был подан еще в июле 2021 года, но местные СМИ обратили на него внимание только сейчас.

36-летний политик указал в декларации, что в феврале 2013 года приобрел 124 BTC, стоимость которых на момент покупки составляла 73 920 гривен. По курсу момент написания стоимость актива превышает $8,4 млн.

1 января 2019 года Пачесный купил 500 акций корпорации Tesla по 6160 гривен каждая.

В числе активов депутата 9,3 млн гривен и $77 000 наличными. На счету в банке он хранит 1,4 млн гривен и $13 400. Его супруге Ирине Сергейчук принадлежит 2,2 млн гривен и $40 000.

Пачесный зарегистрирован в селе Гвоздавка Вторая Любашевского района Одесской области, а его жена Ирина Сергейчук с дочерьми живет в Клесове Ровненской области.

На супругу депутата записан дом площадью около 300 кв.м и два земельных участка в пригороде Ровно. Ей же принадлежат два автомобиля LEXUS 2010 и 2013 года выпуска. У Сергейчук есть соболиная шуба за 420 000 гривен и три норковых стоимостью около 200 000 гривен каждая.

Владимир Пачесный владеет часами IWC за 560 000 гривен и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн гривен. Также у него есть антикварная коллекция советских изделий, стоимостью в 100 000 гривен.

Ранее ForkLog сообщал, что народный депутат Украины Анна Скороход не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют совокупной стоимотью свыше $106 000 на момент покупки.