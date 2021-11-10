Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»

ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»

ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»

13 ноября специалисты ВДЦ «Орленок» проведут круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы».

Мероприятие проводится в онлайн-формате, уточняет пресс-служба Всероссийского детского центра. 

В круглом столе примут участие руководители и специалисты детских центров и лагерей, социальных, образовательных и медицинских учреждений, а также представители академического сообщества. 

Они обсудят особенности организации смен, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья расширить круг знаний, умений и навыков и определиться с будущей профессией. Специалисты в сфере работы с детьми поговорят о стратегии жизненного сценария ребят с ОВЗ в разрезе профессионального самоопределения, о подходах к сопровождению профориентации ребенка в России и за рубежом, а также о развитии движения «Абилимпикс».

«Людям с инвалидностью и ОВЗ приходится ежедневно доказывать свое право на возможность жить полноценной жизнью, работать, общаться. В рамках участия в профориентационных инклюзивных сменах ребята учатся дружить с другими детьми, не похожими на них, учатся уважать друг друга, помогать. Такие смены – мощный механизм профориентации и социальный лифт», – отмечает руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

Всероссийский детский центр «Орленок» имеет большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: здесь ежегодно реализуется программа для одаренных детей с нарушениями зрения «Импульс творчества», проходят тематические семинары-совещания. 

Круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы» «Орленок»  проводит совместно с Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом, Молодежной палатой Кубани и фондом поддержки и развития детей «Ты – Легенда».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Сети снова обсуждают стоимость наряда Алины Кабаевой
В Сети снова обсуждают стоимость наряда Алины Кабаевой
Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду
Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду
Названы причины отказа в налоговом вычете при покупке недвижимости
Названы причины отказа в налоговом вычете при покупке недвижимости
Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox
Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим
Новый трейлер Whiskey Mafia: Leo’s Family, игра стала доступна для предзаказа
Новый трейлер Whiskey Mafia: Leo’s Family, игра стала доступна для
Игроки в Forza Horizon 5 не могут использовать свои реальные имена
Игроки в Forza Horizon 5 не могут использовать свои реальные имена
Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом
Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом
Ясновидящая Ванга назвала знаки, указывающие, когда закончится пандемия коронавируса
Ясновидящая Ванга назвала знаки, указывающие, когда закончится
Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском" платье Gucci на премьере в Лондоне
Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском"
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год
ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»
ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные
Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности
Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах
Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель

Еще по теме

В «Орленке» проходит волонтерский форум «Под флагом добра»
Совету Федерации покажут систему оповещения для поиска пропавших детей
В Алтайском крае в конце сентября состоится VI чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»