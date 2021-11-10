ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»

13 ноября специалисты ВДЦ «Орленок» проведут круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы».

Мероприятие проводится в онлайн-формате, уточняет пресс-служба Всероссийского детского центра.

В круглом столе примут участие руководители и специалисты детских центров и лагерей, социальных, образовательных и медицинских учреждений, а также представители академического сообщества.

Они обсудят особенности организации смен, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья расширить круг знаний, умений и навыков и определиться с будущей профессией. Специалисты в сфере работы с детьми поговорят о стратегии жизненного сценария ребят с ОВЗ в разрезе профессионального самоопределения, о подходах к сопровождению профориентации ребенка в России и за рубежом, а также о развитии движения «Абилимпикс».

«Людям с инвалидностью и ОВЗ приходится ежедневно доказывать свое право на возможность жить полноценной жизнью, работать, общаться. В рамках участия в профориентационных инклюзивных сменах ребята учатся дружить с другими детьми, не похожими на них, учатся уважать друг друга, помогать. Такие смены – мощный механизм профориентации и социальный лифт», – отмечает руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

Всероссийский детский центр «Орленок» имеет большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: здесь ежегодно реализуется программа для одаренных детей с нарушениями зрения «Импульс творчества», проходят тематические семинары-совещания.

Круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы» «Орленок» проводит совместно с Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом, Молодежной палатой Кубани и фондом поддержки и развития детей «Ты – Легенда».