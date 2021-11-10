Вебинары для родителей пройдут в рамках Всероссийской недели родительской компетентности

С 15 по 19 ноября специалисты девяти ведущих педагогических вузов страны проведут в рамках Всероссийской недели родительской компетентности серию вебинаров, лекций, мастер-классов для родителей, сообщает Минпросвещения России.

Мероприятие организовано Минпросвещения России.

Программа проведения Всероссийской недели родительской компетентности включает в себя открытые лекции, вебинары, мастер-классы для родителей несовершеннолетних по наиболее актуальным темам, касающимся воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться.

Родители смогут пройти анкетирование, задать интересующий вопрос на тему детско-родительских отношений, воспитания, обучения, социализации детей и получить консультацию. После регистрации участник будет иметь доступ ко всем мероприятиям Недели, рассылке методических и информационных материалов по актуальным для него темам.

Зарегистрированный участник Всероссийской недели родительской компетентности сможет бесплатного получать психолого-педагогические, методические консультации от ведущих российских экспертов, участвующих в мероприятии.

Дата: 15–19 ноября.

Регистрация доступна на следующих площадках педагогических вузов: http://бытьродителем.рф/week, https://forms.gle/3GdXLMbqeNHJNq3T6, http://www.kspu.ru/page-37411.html, http://deti.nspu.ru/, https://ospu.ru, https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5, http://tspu.edu.ru/cps, https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/, https://родители.ягпу.рф/family-week_08-12-21/

В работе Всероссийской недели родительской компетентности задействованы специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Томского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Оренбургского государственного педагогического университета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, Уральского государственного педагогического университета и Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.