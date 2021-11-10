Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night

VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night


Вчера появлялась информация от игрового инсайдера, что вскоре EA может объявить о возрождении любимой фанатами игровой серии. Портал VGC, ссылаясь на свои источники, сегодня сообщил, что этой серией станет Fight Night.

По их данным, издательство Electronic Arts намерено возродить классическую боксерскую серию Fight Night. Источник сообщил журналистам, что сейчас в недрах EA новый проект Fight Night имеет кодовое название Moneyball. Разработка игры получила «зеленый свет», но проект еще на ранней стадии создания.

Более того, портал VGC отмечает, что в приоритете у EA выпустить сначала новую часть EA Sports UFC, поэтому создание новой части Fight Night временно на паузе. В электронном письме, на которое ссылается портал VGC, EA Canada сообщила сотрудникам, что в обозримом будущем основное внимание будет уделяться EA Sports UFC 5. Было принято решение приостановить разработку игры Fight Night «на время», чтобы гарантировать, что UFC 5 будет доставлен в «высоком качестве», говорится в письме.

Напомним, последняя часть Fight Night выходила в 2011 году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе, тосты, прикольные открытки и картинки
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе,
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной истории Тодда Говарда
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition с основными изменениями
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных»

Топ на сегодня

Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке

Еще по теме

Турнир UFC Fight Night 123 9 декабря 2017: когда - дата и время, кард, бой Свонсон - Ортега, где смотреть прямую трансляцию
Турнир MMA UFC Fight Night 120 в Норфолке 11-12 ноября: когда – время, кард, бой Порье – Петтис, Альбини – Орловский, где смотреть прямую трансляцию
Турнир UFC Fight Night 118 21 октября: когда – время, кард боев, где смотреть прямую трансляцию
Турнир UFC Fight Night 122 в Шанхае 25 ноября: кард, когда – время, бой Биспинг – Гастелум, где смотреть прямую трансляцию