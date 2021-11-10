VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night





Вчера появлялась информация от игрового инсайдера, что вскоре EA может объявить о возрождении любимой фанатами игровой серии. Портал VGC, ссылаясь на свои источники, сегодня сообщил, что этой серией станет Fight Night.

По их данным, издательство Electronic Arts намерено возродить классическую боксерскую серию Fight Night. Источник сообщил журналистам, что сейчас в недрах EA новый проект Fight Night имеет кодовое название Moneyball. Разработка игры получила «зеленый свет», но проект еще на ранней стадии создания.

Более того, портал VGC отмечает, что в приоритете у EA выпустить сначала новую часть EA Sports UFC, поэтому создание новой части Fight Night временно на паузе. В электронном письме, на которое ссылается портал VGC, EA Canada сообщила сотрудникам, что в обозримом будущем основное внимание будет уделяться EA Sports UFC 5. Было принято решение приостановить разработку игры Fight Night «на время», чтобы гарантировать, что UFC 5 будет доставлен в «высоком качестве», говорится в письме.

Напомним, последняя часть Fight Night выходила в 2011 году.