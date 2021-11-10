Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября

Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября

С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Он будет состоять из 25 вопросов различной сложности и экологической грамотности участников. Вопросы разделены по тематическим блокам: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое развитие». Часть вопросов базового уровня — «Экологический ликбез» — составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей среды.

Вопросы разработаны для четырёх категорий участников: дети от 6 до 12 лет; подростки от 12 до 18 лет; взрослые без профильного образования и опыта в экологической сфере; взрослые с профильным образованием и опытом работы в экологической сфере.

Экодиктант будет проходить на офлайн-площадках или индивидуально онлайн. Все, кто напишут экодиктант, получат сертификаты участников или дипломы победителей, в зависимости от количества набранных баллов. Узнать свои результаты можно будет на портале экодиктанта. Здесь же представлены видео уроки, полезные и познавательные материалы, с помощью которых можно подготовиться к диктанту.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сбер в Иркутской области выдал первые кредиты малому бизнесу по ставке 3%
Сбер в Иркутской области выдал первые кредиты малому бизнесу по
До +9 градусов ожидается в Иркутске днем 11 ноября
До +9 градусов ожидается в Иркутске днем 11 ноября
Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе мужчины
Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе
Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19
Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой
Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября
Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября
57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни
57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в
Агния Дитковските в тайне родила третьего ребенка
Агния Дитковските в тайне родила третьего ребенка
Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь
Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь
Лиза Пескова вступалась за младшую сестренку
Лиза Пескова вступалась за младшую сестренку
Юлия Пересильд рыдала в космосе
Юлия Пересильд рыдала в космосе
Прохор Шаляпин нанял известного адвоката для мамы
Прохор Шаляпин нанял известного адвоката для мамы
Ксения Бородина призналась, что хотела уйти из шоу «Ледниковый период»
Ксения Бородина призналась, что хотела уйти из шоу «Ледниковый период»

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale

Еще по теме

15–16 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант
Во Всероссийском экологическом диктанте в этом году приняли участие пять тысяч российских образовательных организаций
Первый Всероссийский педагогический диктант «Как думают дети» состоится 2 октября
Граждан Адыгеи приглашают написать Всероссийский географический диктант