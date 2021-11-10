Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября

С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Он будет состоять из 25 вопросов различной сложности и экологической грамотности участников. Вопросы разделены по тематическим блокам: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое развитие». Часть вопросов базового уровня — «Экологический ликбез» — составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей среды.

Вопросы разработаны для четырёх категорий участников: дети от 6 до 12 лет; подростки от 12 до 18 лет; взрослые без профильного образования и опыта в экологической сфере; взрослые с профильным образованием и опытом работы в экологической сфере.

Экодиктант будет проходить на офлайн-площадках или индивидуально онлайн. Все, кто напишут экодиктант, получат сертификаты участников или дипломы победителей, в зависимости от количества набранных баллов. Узнать свои результаты можно будет на портале экодиктанта. Здесь же представлены видео уроки, полезные и познавательные материалы, с помощью которых можно подготовиться к диктанту.