Жена Дмитрия Тарасова впала в депрессию после родов

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко призналась, что ее охватили страхи, и она рыдает без причины. В конце октября супруга Дмитрия Тарасова родила сына Алексея, а буквально вчера призналась, что ее накрыла послеродовая депрессия. Анастасия Костенко стала беспричинно плакать и переживать из-за мелочей. Сейчас Анастасии, по ее словам, стало легче. Она старается не обращать внимания на негатив и настраивает себя на позитивный лад. «Должна вам признаться — неожиданно меня накрыл бэби-блюз. Кто бы мог подумать, да? На третьи сутки после родов прибыло много молока, и понеслось. Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером…. У меня возникало чувство, будто моя голова — это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями. Да-да, именно чужими. Ведь я никогда не боялась того, от чего плачу, тем более все отлично, любимый рядом, близкие тоже. Но, как только небо темнеет, я начинаю рыдать.Дмитрий Тарасов с женой Сегодня я наконец-то почувствовала, что отпускает. Возможно просто убедилась, что все хорошо. Девочки не ревнуют. Они рядышком. Я справляюсь, помощь есть и больше от нее не отказываюсь. Многие спрашивают у меня совет, как же все успеть, и я ни разу не дала ответ. Знаете, почему? Потому что дети показывают нам, что нельзя успеть все. Да и на самом деле, человеку всегда будет казаться, что он не успевает. Перестала гнаться за стандартами и просто наслаждаюсь тем, что люблю своих детей, и в их глазах, в собственных ощущениях я абсолютно счастливый человек», — разоткровенничалась 27-летняя многодетная мама, которая, к слову, также воспитывает дочерей-погодок Милану и Еву. Свое нестабильное моральное состояние жена Дмитрия Тарасова списывает на гормоны и сейчас старается поддержать недавно родивших женщин, столкнувшихся с такой же проблемой. «Я сама от себя не ожидала и было так неловко, когда вечером на обход пришел врач, а я как начала рыдать и объяснить толком ничего не могла. Хорошо, что ей и не нужны были слова, она сразу все поняла и сказала: «Лактация, вижу, шикарная!» Ничего, скоро отпустит это состояние, чуть-чуть потерпите», — посоветовала Костенко подписчицам.