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13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут оформить в электронном виде

13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут оформить в электронном виде

Заявления на 13 государственных услуг, предоставляемых министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, теперь можно подать в электронном виде. Среди них — ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, назначение единовременного пособия при рождении ребенка, назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилья и других видов услуг отдельным категориям граждан, предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, присвоение звания «Ветеран труда», назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии, выплата социального пособия на погребение и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат реализуется в Иркутской области в рамках указа президента России и областного проекта «Цифровое государственное управление». Планируется, что до конца 2021 года региональные власти и муниципалитеты смогут получать и обрабатывать заявления на предоставление 80 услуг, поступающих через портал Госуслуги. Ознакомиться с полным перечнем услуг министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области можно на официальном сайте.

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По материалам: irk

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