145 миллионов рублей на расселение граждан из временного жилья получит Иркутская область

На расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока, Иркутская область получит 145 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. Необходимые для этого изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвердил 11 ноября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению президента России.

Речь идёт о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.

В 2021 году на переселение граждан из непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке предусмотрено свыше 467 миллионов рублей. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы — по 492 миллиона рублей ежегодно.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского городского поселения и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 миллиона рублей, в том числе 145 миллионов из федерального бюджета, 48 миллионов — из областного.

Справка:

На территории Иркутской области мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, осуществляются в рамках подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Иркутской области» на 2019–2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». За период реализации программы с 2020 по 2021 годы переселено 45 семей. В 2021 году на указанные цели направлено 47,7 миллиона рублей, в том числе 37,3 миллиона из федерального бюджета, 9,9 миллиона — из областного.