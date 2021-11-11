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145 миллионов рублей на расселение граждан из временного жилья получит Иркутская область

145 миллионов рублей на расселение граждан из временного жилья получит Иркутская область

На расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока, Иркутская область получит 145 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. Необходимые для этого изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвердил 11 ноября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению президента России.

Речь идёт о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.

В 2021 году на переселение граждан из непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке предусмотрено свыше 467 миллионов рублей. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы — по 492 миллиона рублей ежегодно.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского городского поселения и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 миллиона рублей, в том числе 145 миллионов из федерального бюджета, 48 миллионов — из областного.

Справка:
На территории Иркутской области мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, осуществляются в рамках подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Иркутской области» на 2019–2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». За период реализации программы с 2020 по 2021 годы переселено 45 семей. В 2021 году на указанные цели направлено 47,7 миллиона рублей, в том числе 37,3 миллиона из федерального бюджета, 9,9 миллиона — из областного.

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По материалам: irk

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